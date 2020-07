Dominado fogo na Covilhã

O fogo que lavra desde quarta-feira em Sobral de São Miguel, no concelho da Covilhã, foi hoje dominado pelas 07h30, disse à Lusa o comandante operacional distrital de Castelo Branco.

Francisco Peraboa indicou que a intenção é manter durante todo o dia no terreno os 500 operacionais e os 160 veículos para "trabalhos de consolidação" e vigilância, de forma a "evitar reacendimentos".

Pelas 08:30 iniciaram-se os "trabalhos de consolidação e rescaldo", de acordo com o comandante distrital

O incêndio tinha pelas 07h00 uma frente ativa, sem perigo para povoações, tendo durante a noite evoluído "favoravelmente", de acordo com Francisco Peraboa, em declarações anteriores à agência Lusa.

De acordo com o comandante operacional, durante a noite os bombeiros aproveitaram "a janela de oportunidade" e foram progredindo no terreno "conforme a meteorologia e a orografia foi permitindo"

Durante o dia de quarta-feira, o vento e a orografia do terreno - uma zona de serra com poucos acessos - dificultaram o combate às chamas, que deflagraram às 14:43, na freguesia de Sobral de São Miguel, uma das Aldeias do Xisto, e progrediu em direção à povoação anexa do Pereiro.