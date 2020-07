Costa elogia mandato de Centeno e felicita Paschal Donohoe novo presidente do Eurogrupo

O primeiro-ministro, António Costa, saudou "calorosamente" o mandato que hoje terminou do seu ex-ministro das Finanças Mário Centeno na presidência do Eurogrupo e felicitou a eleição para este cargo do irlandês Paschal Donohoe.

Saúdo calorosamente Mário Centeno pelo seu trabalho no Eurogrupo. A sua liderança foi essencial à aprovação do pacote do Eurogrupo para responder à crise económica e social", escreveu António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter.

Na sua mensagem, o primeiro-ministro português deu em seguida os parabéns ao novo presidente do Eurogrupo, o irlandês Paschal Donohoe, desejando-lhe "felicidades" para o seu mandato.

O irlandês Paschal Donohoe é o novo presidente do Eurogrupo, depois de vencer hoje a eleição para a liderança do fórum de ministros das Finanças da zona euro, anunciou o presidente cessante Mário Centeno.

Paschal Donohoe derrotou na segunda volta a espanhola Nadia Calviño - a candidata apoiada por Portugal -, depois de o luxemburguês Pierre Gramegna ter abdicado da corrida ao cargo cumprida a primeira volta.

Numa eleição realizada por voto eletrónico e secreto durante uma reunião do Eurogrupo celebrada por videoconferência e dirigida, pela última vez, desde Lisboa, Donohoe, ministro de centro-direita, surpreendeu a favorita Nadia Calviño (socialista), que tinha o apoio declarado dos dois ?pesos pesados' da zona euro, Alemanha e França.

Donohoe, 45 anos e ministro desde 2017, tomará oficialmente posse na próxima segunda-feira, para um mandato de dois anos e meio, tornando-se o quarto presidente do fórum de ministros da zona euro, depois do luxemburguês Jean-Claude Juncker, do holandês Jeroen Dijsselbloem e do português Mário Centeno, que no mês passado abdicou de concorrer a um segundo mandato ao abandonar o cargo de ministro das Finanças.

O recém-eleito presidente do Eurogrupo participará já na conferência de imprensa por videoconferência que se celebrará de seguida, e que assinalará a despedida de Centeno, no final de uma reunião que assinalou também a estreia europeia do ministro português das Finanças, João Leão.

No processo de preparação para a próxima cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Europeia, nos próximos dias 17 e 18, em Bruxelas, António Costa falou hoje por telefone com o seu homólogo da Letónia, Krisjanis Karins.

"É urgente um acordo no Conselho Europeu para a recuperação da União Europeia, salvaguardando a política de coesão e promovendo transições climática e digital justas", escreveu o primeiro-ministro português numa alusão à proposta da Comissão Europeia de Quadro Financeiro Plurianual (2021/2027).

Na conversa com o líder do executivo da Letónia, António Costa considerou que se verificou uma "partilha de pontos de vista do extremo norte ao extremo sul da União Europeia".