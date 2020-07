Covid-19: Lisboa e Vale do Tejo com 80% das novas infeções

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registou hoje 80% dos novos casos de covid-19, com 300 das 374 novas infeções reportadas desde quinta-feira, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Contudo, segundo referiu em conferência de imprensa a ministra da Saúde, Marta Temido, os dados do boletim epidemiológico divulgado hoje referentes a LVT têm apenas "como fonte os dados agregados dos respetivos ACES [Agrupamentos de Centros de Saúde]".

Marta Temido adiantou que se optou por esta fonte já que um dos parceiros privados não reportou resultados durante três dias e, nas últimas 24 horas, notificou 200 novos casos "cuja distribuição ainda carece de análise".

Na quinta-feira, a região de LVT tinha registado 83% dos novos casos.

Nas últimas 24 horas, a região Norte reportou 40 novas infeções (10,7% dos novos casos), o Centro 16 (4,3%), o Algarve 10 (2,7%) e o Alentejo oito (2,1%).

As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores não registaram qualquer novo caso desde quinta-feira.

No total, a região de LVT tem já 19.956 casos, o Norte 17.664, o Centro 4.137, o Algarve 649, o Alentejo 507, a Região Autónoma dos Açores 151 e a Madeira 92.

Os cinco concelhos - Lisboa, Sintra, Loures, Amadora e Odivelas - onde estão situadas as 19 freguesias que continuam em estado de calamidade reportaram 46% das novas infeções de LVT, 138 dos 300 casos.

Lisboa continua a ser o concelho com maior número de infeções, com 3.584 casos, tendo reportado 11 novas infeções desde quinta-feira.

Sintra, o segundo município da Área Metropolitana de Lisboa (AML) com mais casos, 2.815, registou mais 62 infeções nas últimas 24 horas, a maior subida desde quinta-feira.

Ainda na AML, Loures está com 1.887 casos (+15), a Amadora com 1.773 (+34), Odivelas tem 1.157 (+16), Cascais está com 1.041 (+44), Oeiras tem 838 (+17), Vila Franca de Xira tem 796 (+3), o Seixal tem 627 (+5) e Almada está com 607 (+3).

Dos cinco concelhos da região Norte com maior número de casos, apenas Vila Nova de Gaia reportou novos casos desde quinta-feira, mais duas infeções. No total, o concelho já tem 1.668 casos.

Os concelhos do Porto (1.414 casos), de Matosinhos (1.292), de Braga (1.256) e de Gondomar (1.093) continuam sem registar novas infeções.

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, o número de mortos relacionadas com a covid-19 ascende hoje a 1.598 (mais 11 do que na quinta-feira), enquanto os casos confirmados desde o início da pandemia totalizam 43.156 infetados.

O número de pessoas que recuperaram da infeção causada por um novo coronavírus subiu hoje para 28.424 (+327).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 522 mil mortos e infetou mais de 10,92 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.