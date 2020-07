O primeiro-ministro apresentou hoje uma tabela que mostra o Reino Unido muito acima do Algarve em número de infetados com covid-19 por cem mil habitantes e pergunta qual o lugar mais seguro para umas férias em segurança.

"Qual é o lugar mais seguro para estar? Vocês são bem-vindos para passar umas férias seguras no Algarve", escreve António Costa numa mensagem em inglês na sua conta pessoal na rede social "Twitter".





Which is the safest place to stay?

You are welcome to spend a safe holiday in Algarve!#UK #visitportugal pic.twitter.com/2xZzddlzVy