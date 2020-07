TAP: Governo vai recorrer a empresa para recrutar equipa de gestão para a companhia

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, anunciou hoje que o Governo vai contratar uma empresa para procurar no mercado internacional uma equipa de gestão qualificada para a TAP.Falando na conferência de imprensa em que foi anunciado que o Governo chegou a acordo com os acionistas privados da TAP passando a deter uma participação de 72,5% na companhia área, Pedro Nuno Santos precisou que "o Estado não vai gerir a TAP", adiantando que a solução passa por recrutar uma equipa de gestão especializada e qualificada nesta área."Faremos um processo de seleção contratando uma empresa que tem no quadro da sua atividade procurar no mercado internacional uma equipa qualificada para gerir a TAP", precisou o ministro. "A TAP precisa de uma gestão qualificada e a TAP terá uma gestão qualificada", referiu.Depois deste acordo, o Estado passa a deter 72,5% da companhia aérea, o empresário Humberto Pedrosa 22,5% e os trabalhadores os restantes 5%.