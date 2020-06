Rotura de conduta de água na Av. das Forças Armadas em Lisboa condiciona trânsito

O trânsito está condicionado esta manhã no sentido Sete Rios/Campo Grande e na Avenida 5 de Outubro no sentido Avenida de Berna/Avenida das Forças Armadas, em Lisboa, devido a uma rotura de uma conduta de água.

Em comunicado, a EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A., adianta que a rotura ocorreu esta madrugada na Avenida das Forças Armadas, em Lisboa e que o abastecimento de água a esta zona da cidade está garantido.

O trânsito está condicionado devido aos trabalhos de reparação em curso.

"A intervenção irá condicionar o trânsito com a redução de uma faixa de rodagem no sentido Sete Rios/ Campo Grande e na Av. 5 de Outubro no sentido Av. de Berna/ Av. das Forças Armadas, pelo que se sugere a adoção de vias alternativas de deslocação", aconselha a EPAL.

A empresa diz ainda que está a envidar todos os esforços para que os trabalhos fiquem concluídos o mais rápido possível.