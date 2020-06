“Falta de competência” e “fracasso”, a reação do PAN às demissões na Madeira

A direção do PAN reage de forma violenta à demissão dos responsáveis do partido na Madeira. E acusa-os de atirarem para Lisboa as culpas dos supostos maus resultados que terão tido na região autónoma."João Freitas e a sua direção projetam, assim, os motivos da sua saída na Comissão Política Nacional do PAN, numa tentativa de camuflar a falta de competência política demonstrada, a falta de vontade em dar seguimento ao trabalho político fora do período eleitoral e a não promoção da coesão interna regional", atira a direção do partido em nota enviada às redações.Para a direção de André Silva, "os responsáveis do PAN Madeira, agora demissionários, não desenvolveram a ação política e partidária necessária para concretizar o projeto regional com que se haviam comprometido".O PAN fala mesmo em "fracasso" para qualificar os "resultados eleitorais das eleições de 2019 para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (RAM)"."A estratégia nacional do partido sempre foi, e continua a ser, a de apoiar todas a estruturas partidárias dos concelhos, distritos e das Regiões Autónomas para que a ação política seja concretizada, o que se verifica em todo o país", lê-se no comunicado, que garante ter havido "um forte apoio" da direção nacional à Madeira, "nomeadamente com a alocação de recursos para desenvolver uma campanha eleitoral, o investimento numa sede regional, de várias presenças de dirigentes da Comissão Política Nacional na RAM durante o mandato desta Comissão Política Regional e de sempre se ter articulado a agenda da Assembleia da República com a política regional"."Os motivos apresentados pela direção demissionária nada mais procuram do que disfarçar a falta de competência e vontade política para concretizar as causas e os projetos do PAN na RAM", acusa a comissão política nacional, recusando as acusações que lhe foram feitas."É falso que o Grupo Parlamentar não tenha consultado o PAN na Madeira sobre as matérias relacionadas com a Região Autónoma. Ainda recentemente, no dia de 3 de junho, o Grupo Parlamentar enviou um email a João Freitas solicitando uma análise e posicionamento sobre propostas que se encontravam a debate, bem como pedido de contributos para o Orçamento Suplementar, não tendo João Freitas apresentado qualquer contributo", revela o PAN, que também nega ter retirado meios financeiros à Madeira."Quanto ao argumento do estrangulamento financeiro, este também não corresponde à verdade. Tal como definido em regras internas, foi solicitado atempadamente à Comissão Política Regional do PAN Madeira, tal como a todos os órgãos do Partido, o envio do orçamento regional para 2020, o que esta Comissão Política não fez. Ainda assim, foram destinadas verbas para este órgão. Ademais, João Freitas, enquanto membro da Comissão Política Nacional, aprovou sem qualquer tipo de objeção a verba de que agora se queixa, no âmbito da definição do Orçamento 2020 do partido", garante o órgão do qual André Silva é porta-voz.Apesar das demissões na Madeira, o PAN recusa ter sido extinto na região. "O partido irá dar continuidade à prossecução dos seus objetivos na Região Autónoma da Madeira", afirma a nota da direção.