Covid-19: Açores há quatro dias sem casos positivos

Os Açores completaram hoje quatro dias sem casos positivos da covid-19, tendo sido realizadas 367 análises, nas últimas 24 horas, nos dois laboratórios de referência da região, anunciou hoje a Autoridade Regional de Saúde.

De acordo com o comunicado, a região "não apresenta neste momento qualquer caso positivo ativo de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, sendo que até à data foram detetados um total de 147 casos".

O Conselho do Governo dos Açores decidiu, entretanto, manter a exigência de teste à covid-19 à chegada ao arquipélago, até 01 de julho, mas nas ilhas de São Miguel e Terceira e o resultado passará a ser conhecido em 12 horas.

"O tempo que medeia o momento de recolha de amostras e a obtenção do resultado do teste é, no caso das ilhas de São Miguel e Terceira, de cerca de 12 horas, uma vez que existem laboratórios que fazem esse teste nessas duas ilhas", declarou, no sábado, o secretário regional adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Berto Messias, na leitura do comunicado do Conselho do Governo.

Desde meados de maio que os Açores deixaram de exigir o cumprimento de quarentena obrigatória à chegada à região, sendo a medida substituída pela realização de testes à covid-19, caso os passageiros não tivessem realizado um teste nas 72 horas anteriores ao embarque.

Os passageiros eram, no entanto, obrigados a aguardar pelo resultado numa unidade hoteleira indicada para o efeito, o que poderia demorar no máximo de 48 horas.

Até à data foram detetados 147 casos na região, tendo 130 recuperado, 16 morreram e um voltou ao continente, sendo o militar que chegou aos Açores e registado positivo.

Portugal contabiliza, pelo menos, 1.512 mortos associados à covid-19 em 36.463 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 427 mil mortos e infetou mais de 7,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.