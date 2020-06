A PSP anunciou hoje a detenção de 16 homens e de duas mulheres e a realização de 27 buscas no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes realizada na Área Metropolitana do Porto.

"O dispositivo da Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto, através da Divisão de Investigação Criminal, no dia de ontem [quinta-feira], desencadeou uma operação policial de grande envergadura, que visou um conjunto alargado de indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes na Área Metropolitana do Porto", refere um comunicado do Comando Metropolitano do Porto da PSP.

Durante a operação realizaram-se 20 buscas domiciliárias e sete buscas não domiciliárias nas áreas do Porto, de Vila do Conde, de Vila Nova de Gaia e de Gondomar, que culminaram com 18 detenções, 16 homens e duas mulheres, com idades entre os 18 e os 50 anos.

A polícia apreendeu 5.400 doses de cocaína, 3.750 doses de haxixe, 22 doses de heroína e 14 doses de anfetaminas.

Foram ainda apreendidas plantas de canábis suficientes para 18 doses e "elevada quantidade de esteroides anabolizantes".

A PSP apreendeu também 6.300 euros, uma arma de fogo, uma arma de alarme, uma arma elétrica, diversas armas brancas, 30 telemóveis e dois computadores.

Os detidos vão ser hoje presentes a um juiz de instrução criminal para aplicação das medidas de coação.