PJ deteve suspeito de violar adolescente de 13 anos em Penafiel

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Penafiel um homem, de 20 anos, suspeito de ter abusado sexualmente de uma menor, na zona de Entre-os-Rios, informou hoje a autoridade policial.

Segundo a PJ, os crimes de abuso de sexual de crianças terão ocorrido em maio, naquela localidade do sul do concelho de Penafiel, no distrito do Porto.

"O arguido convenceu a criança [de 13 anos] à prática de relações sexuais, aproveitando-se da sua inexperiência. Esta prática repetiu-se por diversas vezes, durante os últimos dias do mês de maio, e apenas cessou quando foi descoberta pela mãe da jovem, após alerta dos vizinhos", lê-se num comunicado da PJ.

O alegado abusador tem antecedentes policiais pela suspeita da prática de crimes da mesma natureza e será hoje presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.