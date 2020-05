Covid-19: Pampilhosa da Serra cancela festas de verão para evitar multidões

A Câmara da Pampilhosa da Serra cancelou as festividades que organiza habitualmente em agosto com a presença de milhares de pessoas, disse hoje à agência Lusa o presidente da autarquia.

Segundo José Brito, a lista de eventos cancelados inclui as Festas do Concelho, a Feira de Artesanato e Gastronomia, as Noites de Verão e o Seaside Sunset Sessions.

"Não vai haver condições para isso", adiantou, considerando que a realização das iniciativas de entretenimento "é impensável nos moldes anteriores", com milhares de pessoas na praia fluvial da Pampilhosa da Serra, no rio Unhais, e nas ruas daquela vila do distrito de Coimbra.

O autarca do PSD esclareceu que a decisão de cancelar as festas que a autarquia costuma organizar anualmente, em agosto, foi tomada pelo executivo há algumas semanas, numa altura em que os contratos com os artistas teriam de ser assinados.

Num município com uma área próxima dos 400 km2, prevê-se, em função da evolução da atual pandemia da covid-19, que também as festas das povoações rurais, "com certeza, não vão ser permitidas", referiu José Brito.

O filme "Aquele Querido Mês de Agosto" (2008) descreve essas festas na região, com a visita de férias de centenas de famílias da diáspora, muitas radicadas na zona de Lisboa, a que se juntam turistas de diferentes países.

A longa-metragem, de Miguel Gomes, foi rodada nos concelhos de Arganil, Oliveira do Hospital, Góis, Tábua e Pampilhosa da Serra, em 2006 e 2007.

"Temos muita gente em lares", justificou José Brito, realçando que a Câmara quer evitar a circulação e concentração de multidões na época estival, tanto na vila, como nas aldeias mais remotas, onde residem maioritariamente idosos.

Importa "não estragar o que foi conseguido até agora" num concelho do interior com 4.481 habitantes que, nos últimos anos, tem feito "um investimento muito grande" no turismo ligado à natureza, incentivando o nascimento de projetos privados e a criação de emprego.

"Queremos reabrir tudo o mais rápido possível, mas em primeiro lugar está a vida das pessoas", sublinhou.

Na quarta-feira, a Câmara da Pampilhosa da Serra vai reabrir os serviços de atendimento ao público e aplicar "regras rígidas" para salvaguarda da saúde dos trabalhadores e dos munícipes.

Ao longo das semanas em que o atendimento presencial esteve suspenso e com funcionários em teletrabalho, "não se verificou acumulação" de serviço.

"Em termos administrativos, nada ficou por fazer e se calhar até houve maior velocidade" na resolução dos problemas, admitiu o presidente do executivo.

Alguns cidadãos preferem "colocar presencialmente as suas questões aos serviços", afirmou, ao antecipar que "a maioria vai continuar a resolver os problemas através das outras ferramentas" disponibilizadas.

Quanto a uma eventual abertura das praias fluviais do concelho, quatro delas distinguidas com "Bandeira Azul", a autarquia aguarda pelas instruções do Governo a nível nacional.

No dia 10 de abril, o feriado municipal da Pampilhosa da Serra foi assinalado com uma breve cerimónia sem público, na presença de José Brito, Hermano Almeida, presidente da Assembleia Municipal, e outros autarcas, num total de sete pessoas.

Até hoje, Portugal contabiliza 1.074 mortos associados à covid-19 em 25.702 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 11 mortos (+1%) e mais 178 casos de infeção (+0,7%).

Das pessoas infetadas, 818 estão hospitalizadas, das quais 134 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 1.712 para 1.743.