Covid-19: Mais 14 detidos por desobediência durante estado de emergência

O Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou que 14 pessoas foram detidas por crime de desobediência, até às 17:00 de hoje, no âmbito do terceiro período do estado de emergência, em vigor desde as 00:00 de sábado.

Numa nota, o MAI realçou que quatro destes cidadãos foram detidos por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório e 10 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário.

No mesmo período, de acordo com o MAI, foram encerrados 22 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

O MAI destacou que estas 14 detenções e o encerramento de 22 estabelecimentos juntam-se aos números relativos aos dois primeiros períodos de estado de emergência.

No primeiro período, entre 22 de março e 02 de abril, foram detidas 108 pessoas por crime de desobediência e foram encerrados 1.708 estabelecimentos comerciais e, no segundo período, entre 03 e 17 de abril, registaram-se 184 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 432 estabelecimentos.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 160 mil mortos e infetou mais de 2,3 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 518 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 714 pessoas das 20.206 registadas como infetadas.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria ou Espanha, a aliviar algumas das medidas.