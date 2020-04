Foi no final do mês de março e já com alguma polémica quanto às discrepâncias de números de mortos e infetados com coronavírus entre autarquias locais e a Direcção Geral de Saúde, que a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, saiu em defesa do poder local, considerando que a imposição de regras definidas pelo poder central quanto à comunicação às populações violava "a autonomia local e a própria legitimidade democrática" dos autarcas para prestarem contas aos seus munícipes. Duas semanas depois, Marta Temido, ministra da Saúde, inverteu o entendimento até agora feito, proibindo as autarquias de revelarem dados às populações sobre o números de infetados e mortos nos respetivos concelhos.

Sem poderes para interferir nas decisões dos autarcas, o ministério da Saúde contornou o problema, proibindo os delegados de saúde pública de cada município de divulgar o boletim epidemiológico para a covid-19, devendo restringir-se aos dados disponibilizados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), como a SÁBADO revelou este sábado.

Em comunicado, o presidente da Câmara de Boticas explicou o que estava em causa: "Quero manifestar o mais profundo desagrado e completa revolta com a atitude tomada hoje pelo gabinete da ministra da Saúde, que impediu da USP (Unidade de Saúde Pública) do Alto Tâmega de continuar a divulgar o boletim epidemiológico onde todos os dias dava conta dos casos registados na região". O texto assinado pelo presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, explica que a divulgação era um trabalho "feito em consonância com os municípios do Alto Tâmega" e que "tinha como único objetivo manter a população informada e atualizada". O comunicado da autarquia de Boticas acusa ainda o Ministério da Saúde de estar a "fugir à verdade" e "manipular" os números que apresenta aos portugueses.

Na habitual conferência de imprensa para fazer o ponto de situação, este sábado Marta Temido rejeitou a expressão lei da rolha, dizendo que apenas existe "um apelo claro a todas as entidades que integram o Ministério da Saúde, em especial as autoridades locais e regionais de saúde, se concentram no envio de informação atempada e consistente para o nível nacional". Marta Temido Marta Temido pediu ainda às autoridades de saúde locais que não deixem de partilhar informação com as autarquias, mas só os dados "oficiais" da Direcção Geral de Saúde.

Só no caso concreto de Espinho, por exemplo, a Comissão Municipal de Proteção Civil, dirigida por inerência do cargo pelo presidente da Câmara, indicava na sexta-feira à noite 48 casos de infeção por covid-19 no concelho, enquanto a DGS se ficava pelos 37.

É por isso que Joaquim Pinto Moreira, que chefia o executivo camarário e proteção civil local referiu que a "Comissão Municipal de Espinho não abdicará desse direito [de divulgação dos dados locais] e dá conta pública da sua estupefação, indo naturalmente interpelar o Ministério da Saúde e o Ministério da Administração Interna sobre este assunto".

Manifestando-se "frontalmente contra" o silêncio imposto pelo Governo, o autarca social-democrata defende que essa limitação "assume particular gravidade quando se trata de vedar informação imprescindível à própria Autoridade de Proteção Civil territorialmente competente".



O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica também que foram confirmados 515 novos casos, subindo o total de infetados para 15.987 e registadas 470 mortes Das 35 vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas, o boletim da DGS indica que houve mais 18 mortes no norte do país, mais seis no centro, nove em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Algarve e uma nos Açores.