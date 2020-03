Covid-19: Presidente vai em breve convocar Conselho de Estado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , vai convocar "brevemente" uma reunião do Conselho de Estado, em data a anunciar, para analisar a situação do país devido à pandemia de Covid-19 , anunciou hoje o primeiro-ministro.O anúncio foi feito por António Costa numa conferência de imprensa, na Residência Oficial de São Bento, em Lisboa, depois de uma reunião, por videoconferência, com o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, para analisar a "gestão de fronteiras" entre os dois países e preparar um encontro dos ministros da Saúde e da Administração Interna da União Europeia (UE), na segunda-feira, também à distância.O Presidente da República tem prevista, para hoje, uma comunicação ao país.