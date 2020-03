A urgência do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, confirmou o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus num homem que foi conduzido ao hospital de São João, no Porto, disse hoje à Lusa fonte hospitalar.

Contactada pela agência Lusa, a mesma fonte adiantou que "na sexta-feira, um homem foi atendido na urgência do hospital e face às suspeitas de infeção de coronavírus foi isolado, e sujeito aos exames necessários".

Aquela fonte acrescentou que os testes confirmaram a infeção, o que determinou a transferência do doente para o hospital de São João.



Segundo o balanço revelado este sábado, há 169 casos confirmados de coronavírus Covid-19 em Portugal.

O Governo anunciou que as escolas de todos os graus de ensino vão suspender todas as atividades letivas presenciais a partir de segunda-feira, devido ao surto de Covid-19.

Várias universidades e outras escolas já tinham decidido suspender as atividades letivas.

O Governo decidiu também declarar o estado de alerta em todo o país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

A restrição de funcionamento de discotecas e similares, a proibição do desembarque de passageiros de navios de cruzeiro, exceto dos residentes em Portugal, a suspensão de visitas a lares em todo o território nacional e o estabelecimento de limitações de frequência nos centros comerciais e supermercados para assegurar possibilidade de manter distância de segurança foram outras das medidas aprovadas.

Já tinham sido tomadas outras medidas em Portugal para conter a pandemia, como a suspensão das ligações aéreas com a Itália.