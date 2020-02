Morreu o antigo bispo de Viseu Ilídio Leandro

O antigo bispo de Viseu Ilídio Leandro morreu hoje, aos 69 anos, vítima de doença, disse a Diocese de Viseu."Com profundo pesar, a Diocese de Viseu comunica o falecimento do seu bispo emérito, D. Ilídio Pinto Leandro. Partiu para a casa do Pai às 11:30 deste 21 de fevereiro de 2020, no Hospital de São Teotónio (Viseu), onde estava internado após agravamento da sua saúde", revela uma nota publicada na página de Internet da diocese.Ilídio Leandro era natural de Rio de Mel, Pindelo dos Milagres (S. Pedro do Sul), onde nasceu em 14 de dezembro de 1950."Foi ordenado presbítero em 25 de dezembro de 1973 e bispo no dia 23 de julho de 2006. Orientou a Diocese de Viseu até ao dia 03 de maio de 2018, resignando por razões de saúde.O seu lema episcopal, que se recorda, foi: 'Convosco, Por Cristo, Para Todos'", lembra ainda a nota diocesana.Ilídio Leandro tinha recebido em 2018 o Viriato de Ouro, a "mais elevada e rara distinção" do município de Viseu. "O município de Viseu manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Dom Ilídio Leandro, bispo emérito da Diocese de Viseu, que por muitos anos serviu com espírito de abnegação e amor ao próximo a comunidade viseense. A profunda renovação que empreendeu na Diocese de Viseu e as qualidades pastorais e humanas reveladas na relação com as populações e as mais diversas instituições da cidade e região são marcas indeléveis do seu percurso, que todos reconhecem", referiu hoje a Câmara de Viseu.A bandeira do município será colocada a meia haste durante três dias.