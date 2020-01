Obras no Conservatório Nacional que deveriam ser concluídas em novembro estão paradas

As obras de requalificação do Conservatório Nacional de Lisboa, que deveriam estar finalizadas até ao final deste ano, foram interrompidas por incumprimento do empreiteiro, confirmou hoje a Parque Escolar.

"A Parque Escolar está a trabalhar na solução que mais rapidamente permita a continuação das obras da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, na sequência do incumprimento e consequente cessação de contrato por parte do empreiteiro", disse à Lusa fonte da empresa que gere os projetos de requalificação de escolas públicas.

À direção da escola, que questionou a Parque Escolar na quarta-feira depois de ter verificado a ausência de movimentação na obra, foi dito que os trabalhos estavam parados por "incapacidade financeira do empreiteiro", disse à Lusa Bruno Cochat, professor no Conservatório.

A empresa não confirmou esta informação à Lusa, adiantando apenas que "o empreiteiro da requalificação do Conservatório Nacional abandonou a obra e suspendeu unilateralmente os trabalhos a que contratualmente estava obrigado", sem clarificar há quanto tempo os trabalhos foram interrompidos.

As obras de requalificação do edifício centenário das Escolas Artísticas de Música e Dança do Conservatório de Lisboa, no Bairro Alto, arrancaram em maio de 2019 e previa-se que estivessem concluídas no final de novembro de 2020.

Na altura foi anunciado que os trabalhos custariam cerca de 11 milhões de euros (10,5 milhões + IVA) e durariam 18 meses.

A Parque Escolar afirma que está a trabalhar numa solução que permita retomar rapidamente as obras, acrescentando que vai proceder à "resolução sancionatória do contrato". No entanto, não adianta se esta interrupção vai ter implicações no prazo de conclusão e no orçamento da obra.

O Conservatório viu o primeiro concurso público internacional para realização de obras de reabilitação ficar deserto, por falta de interesse das empresas em assumir a obra nos custos inicialmente previstos (9,2 milhões de euros), obrigando a um aumento do preço de base e ao lançamento de um segundo concurso em outubro.

Localizado numa área classificada como conjunto de interesse público, o edifício principal do Conservatório foi palco de protestos de estudantes, professores, funcionários e amigos do Conservatório Nacional.

Em 2013, por exemplo, os ex-alunos organizaram uma maratona de 18 horas de música para angariar dinheiro para obras, tendo conseguido arrecadar cerca de 12 mil euros e chamado a atenção para o problema.

No ano seguinte, infiltrações de água provocaram a queda de parte do teto falso de uma das salas de aula da Escola de Música, voltando a alertar para a degradação do edifício e para os perigos em que estudavam os alunos e trabalhavam professores e funcionários.

O Conservatório Nacional é uma das escolas secundárias do país com maior necessidade de intervenção, tendo os alunos sido obrigados a ter aulas em outras escolas desde o arranque do ano letivo passado, por falta de condições do edifício.

Atualmente, as escolas de música e dança estão a funcionar na Escola Secundária Marquês de Pombal, em Belém, uma solução provisória até à conclusão das obras no edifício que alberga o Conservatório Nacional desde a sua criação, em 1835.