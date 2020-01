Suspenso jovem suspeito de esfaquear colega em escola de Gondomar

O jovem suspeito de ter esfaqueado esta manhã um colega numa escola de Fânzeres, concelho de Gondomar, no distrito do Porto, foi suspenso e será alvo de um processo disciplinar, indicou hoje à Lusa o Ministério da Educação.

"A direção da escola instaurou um processo disciplinar a um aluno que, consequentemente, está suspenso. O caso está entregue às autoridades", indica resposta escrita enviada à agência Lusa pelo gabinete de Tiago Brandão Rodrigues.

Em causa o caso de um jovem de 18 anos suspeito de ter esfaqueado esta manhã um outro de 16 anos na Escola EB 2,3 de Santa Bárbara, em Fânzeres, concelho de Gondomar.

O caso ocorreu pelas 10:30 e cerca das 12:30 foi noticiado que o suspeito se tinha colocado em fuga e cerca de uma hora mais tarde fonte policial indicou à Lusa que o jovem se tinha entregado no posto da GNR local.

Já a vítima foi transportada ao Hospital de São João e, de acordo com informações chegada ao Comando Territorial da GNR do Porto, não corre risco de vida.

"Tal como tem sido reiteradamente dito, o Ministério da Educação repudia veementemente todas as formas de violência, em particular em ambiente escolar, convidando todos para uma atitude proativa de prevenção de comportamentos violentos e de desrespeito", termina a nota do Ministério da Educação.

A agência Lusa tentou obter um comentário junto da direção da escola, mas até ao momento não foi possível.