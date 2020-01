Estradas encerradas na serra da Estrela devido à queda de neve

Algumas estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela foram hoje encerradas devido à queda de neve, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

De acordo com a mesma fonte, os troços entre Piornos e Torre e entre Torre e Lagoa Comprida, na Estrada Nacional 338, estão encerrados desde as 20:00 de hoje, não havendo previsão para a sua reabertura à circulação.

Aquela estrada liga a cidade da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, à cidade de Seia (Guarda), através do maciço central da Serra da Estrela.

Os distritos de Castelo Branco e da Guarda estão hoje sob aviso amarelo devido à queda de neve e formação de gelo, entre as 08:00 e a meia-noite, acima dos 1.600 metros de altitude, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Coimbra e de Viseu também estão sob amarelo do IPMA, mas por causa do vento forte nas terras altas, entre os 90 e os 110 quilómetros/hora, apontando as previsões para que se mantenha até dia 21, terça-feira.