A unidade de cuidados continuados e paliativos pediátricos -- Kastelo, em Matosinhos - garantiu hoje ter já corrigido as "inconformidades" detetadas pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS) e que a medicação é sempre administrada com prescrição médica.Em comunicado de imprensa, o Kastelo refere hoje que "apenas uma inconformidade não está implementada na sua totalidade devido à sua complexidade (criação de uma sala separada para a máquina de vácuo)".Este esclarecimento do Kastelo surge após a SIC ter divulgado na segunda-feira à noite que esta única unidade de cuidados continuados e paliativos pediátricos no país "corre o risco de fechar", com a consequente transferência dos cerca de 30 utentes para outros hospitais, estando em causa uma inspeção da ERS que detetou "várias irregularidades".A SIC referiu ainda que ao Ministério Público chegou também uma queixa, na qual há relatos de negligência nos cuidados prestados às crianças.No comunicado, a direção da unidade esclarece que a ERS fez uma vistoria às instalações a 13 de dezembro e que o relatório que "indicava existirem inconformidades, nomeadamente a não existência de um cabeleireiro e podólogo", lhe chegou às mãos no dia 23."As alterações foram todas desenvolvidas, incluindo o cabeleireiro para o qual foi necessário, infelizmente, anular um dos quartos originalmente destinado a acolher duas crianças", garante a direção, especificando que a ERS deu um prazo de 10 dias para "implementar as referidas inconformidades"."No que respeita à medicação, esta é sempre administrada com prescrição médica", sublinha.A direção do Kastelo refere também que "está solidária com os pais das crianças e com as suas preocupações".Afirma ainda estar "focada no bem-estar das crianças, desde a sua inauguração, em 2016", e recorda que "tem obtido apoios diversos no âmbito do mecenato para as suas iniciativas, nomeadamente de enriquecimento de infraestruturas lúdicas e terapêuticas para as crianças com patologia crónica".Esta unidade para crianças do distrito do Porto conta desde outubro com 37 camas, 17 de cuidados pediátricos e 20 de ambulatório.