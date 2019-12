Uma cria de foca foi hoje encontrada com vida na praia Pequena, em Sintra, tendo sido recolhida pelo Centro de Reabilitação de Animais Marinhos (CRAM), informou a Autoridade Marítima Nacional.O animal, que apresentava ferimentos ligeiros, foi encontrado por populares, que deram o alerta ao comando local da Polícia Marítima de Cascais.Os agentes deslocaram-se ao local e criaram "condições de segurança para que o mamífero" estivesse "protegido até à chegada de uma equipa especializada", lê-se no comunicado da Autoridade Marítima.Depois de contactados o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas e o CRAM, a foca foi assistida pelos biólogos do centro, que "efetuaram o transporte para as suas instalações", na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, acrescenta o comunicado, que não adianta mais informações sobre o animal.Na segunda-feira, uma foca juvenil foi recolhida numa praia de Ovar com um ferimento "bastante grave" numa das barbatanas e ficará em recuperação durante cerca de dois meses, segundo o CRAM.Também na sexta-feira, foi recolhida outra foca cinzenta macho na praia da Légua, em Alcobaça, que apresentava "problemas respiratórios e vários ferimentos" e que também se encontra entregue aos cuidados do CRAM.