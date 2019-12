Incidente no Teatro Camões em Lisboa provoca dois feridos

Um incidente no espetáculo "Quebra-Nozes", no Teatro Camões, em Lisboa, provocou na quinta-feira à noite dois feridos ligeiros e obrigou à interrupção do bailado, informou hoje fonte oficial da Companhia Nacional de Bailado.

"Foi um acidente a nível técnico com uma vara onde o cenário estava pendurado. Esta caiu e acabou por atingir duas pessoas que fazem parte da equipa técnica do espetáculo", disse a mesma fonte.

O espetáculo, que estreou no dia 06 de dezembro, foi interrompido na sequência do incidente, registado pelo Regimento de Sapadores Bombeiros pelas 22:46.

Sem especificar o tipo de ferimentos das duas vítimas, a fonte adiantou que estas foram transportadas para uma unidade hospitalar de Lisboa.

"Neste momento está ainda a ser avaliada a situação para ser tomada uma decisão sobre a continuidade em cena do espetáculo. Em princípio tudo indica que o espetáculo continuará, mas só hoje durante o dia essa decisão será tomada", acrescentou.

O bailado "Quebra-Nozes" está no Teatro Camões até dia 22 de dezembro, continuando depois em Almada, distrito de Setúbal.

A fonte oficial da Companhia Nacional de Bailado adiantou que os espetadores que assistiam ao espetáculo na quinta-feira podem trocar o bilhete para outro dia ou pedir a devolução do dinheiro.