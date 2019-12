O homem que as autoridades estavam a tentar resgatar de um poço em Azeitão, em Setúbal, morreu e o corpo já foi removido pelos bombeiros, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.Segundo a mesma fonte, o corpo foi removido por uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Setúbal e o óbito foi confirmado no local.O homem tinha 94 anos e, segundo as autoridades, não há indícios de crime.O cadáver foi transportado para o Gabinete Médico-Legal do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.