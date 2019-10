Uma maratona a olhar para o ecrã eleitoral

Após 48 horas a tentar apanhar tudo o que passa na TV estava quase a adormecer no sofá quando fui sacudida pela sinceridade de André Silva, questionado na RTP por Cândida Pinto sobre qual foi a maior transgressão que já praticou. A mesma pergunta, para os concorrentes, produziu respostas entre o previsível e o chato. Não a do líder do PAN: "Já fui infiel, o que não é propriamente correto." Entre elogiar a candura ou lamentar a confissão pública, claramente a segunda: menos, André, menos, olhe a privacidade. O momento, incluído numa série de perguntas pessoais aos seis líderes no programa Eu Cidadão, mostra porque é que os pequenos partidos querem tanto "ser André Silva" e eleger pelo menos um deputado: estão a ver a agenda do PAN coberta nas TVs, tal como os grandes. Se no parlamento o tempo é proporcional, numa peça televisiva não.

O eco e as touradas

Cândida Pinto também pergunta aos líderes o que os faz perder a cabeça. Costa não inova: a mentira, a injustiça, etc. Bocejo. Mas esquece-se de Assunção Cristas. 8h19, na véspera, dia 19, a SIC Notícias exibia o

debate das rádios. Assunção Cristas diz-lhe: "Lá saberá porque é que não lhe deu meios [à PJ] nestes quatro anos." Costa interrompe: "Desculpe lá, mas tem alguma coisa concreta a acusar?" Cristas: "A inação. Se o CDS não tivesse feito barulho nesta área e noutras, o senhor não faria nada." Quando Costa responde, o tom é já estou-a-ver-se-não-perco-a-cabeça: "Nessa matéria, bem sei que é professora, mas não me dá lições." Bom começo, mas não surpreendente: os dois já tiveram melhor (ou pior?) performance no parlamento. Rio, no tema da justiça, preferiu sugerir penas mais pesadas para os

jornalistas que violem o segredo de justiça – isso é que era, para acabar com a corrupção. Como espectadora-jornalista, apreciei fortemente o momento em que Catarina Martins – de um partido tantas vezes acusado de extrema-esquerda (apenas radical, segundo ela, aliás, social-democrata... e socialista… e vamos ver como é que isto acaba) – a vir dizer: "Limitar a liberdade de imprensa e perseguir jornalistas para resolver um problema do Ministério Público é atacar a democracia." Catarina, a defensora da democracia perante Rio.

Este seria aliás o dia de Catarina.

A líder do BE foi a única com agenda pela manhã, na feira da Malveira, onde comentou a multa da autoridade da concorrência à EDP e o chumbo do Tribunal Constitucional à nova versão da lei das barrigas de aluguer. Passou na TVI (9h07, 10h57, 11h30, 11h57, 12h04, 18h36), na RTP3 (9h03, 10h12, 11h04, 15h00, 16h14, 17h08, 18h12, 19h18, e ainda na RTP1 às 20h07) na SIC (10h08, 13h07, 13h56, 15h50, 16h10)... Peço desculpa se me falhou alguma, o que é provável. O acompanhamento requer destreza para andar com a box para trás e para a frente em vários canais e pelo meio é preciso comer. Um colega avisado tinha-me perguntado por WhatsApp, pela manhã, se tinha álcool para acompanhar a empreitada. Só chá. "Já não se fazem jornalistas como antigamente."

Falar de manhã e comentar os temas do dia dá tempo de antena garantido: a peça sobre o assunto acompanha sempre com a reação do político, se esta tiver ocorrido. Outra lição inicial: basta olhar para os

microfones presentes para perceber que o modus operandi é, precisamente, juntar os jornalistas para "fazer declarações". Catarina diz o mesmo a todos e as declarações são repetidas dezenas de vezes. É o eco? Não, é o BE na feira da Malveira. Mas um eleitor pode desanimar perante tanta insistência (aconteceu-me).

André Silva, na véspera, na Delta, em Rio Maior, respondera a um funcionário sobre se queria acabar com as corridas de touros, assim: "A inquisição também já foi uma tradição em Portugal, a tortura, a pena de morte, o colonialismo" e felizmente acabaram. Os hereges queimados e os antifascistas torturados é que talvez não apreciassem a comparação? Acredito que num debate Jerónimo de Sousa teria defendido os antifascistas desta tourada.

Catarina-show

E ainda faltava a noite, e talvez já faltasse mesmo álcool. Felizmente, o horário noturno foi mais rico, mais por mérito de jornalistas e humoristas do que dos atores políticos.

O Polígrafo, na SIC, desmentiu múltiplas perceções, erradas, o Gente que Não Sabe Estar, na TVI, levou a estúdio um "abrutalhado campino" para mostrar a Rio como ser duro e másculo com Costa. Mas aqui ganhou outra vez... Catarina Martins, a convidada da noite. A prestação da líder do BE foi genial (nenhuma ironia): a cada pergunta, uma graça, um trocadilho inspirado, natural e a propósito. No fim, debate familiar (houve quem partilhasse momentos deste meu fardo): a pessoa boa e crente que lá vive apenas comentou que ela tinha estado bem. A jornalista, em modo "abrutalhado campino", estava danada (embora aquém de uma fúria à Costa): "Isto foi tudo fake, tudo ensaiado, ela sabia os temas ou as perguntas, preparou tudo, é tudo aldrabado." Enfim, o GQNSE é um programa de entretenimento cuja função, lá está, é entreter. Entreteve lindamente – e Catarina, que foi atriz, voou. Mas os parabéns são para o Ricardo Araújo Pereira. Enviei a pergunta ao programa, que não respondeu. Contactei partidos, que mandaram perguntar ao programa. Para meio entendedor... Em off, alguém confessou: "Não foi tudo uma surpresa."

Rio não ouviu o conselho do campino – dizem que costuma ser assim. Entrevistado na CMTV sobre buscas no MAI e um secretário de Estado demitido armou em cavalheiro: "Não me quero aproveitar disso." Pena.

Show Centeno

Sem querer maçar o leitor com descrições tipo timeline dos dias seguintes, passo a uma tática diferente: o que é que marcou cada dia? Em casa, a cafeína. No ecrã, Mário Centeno: às 11h entrou em direto na RTP, quase seis minutos, supostamente a apresentar o programa económico do PS. Na verdade, a arrasar os alheios (o do BE são "devaneios", o do CDS "alquimia", a oposição em geral é um "leilão de promessas"). E nos jornais da hora de almoço e da noite os outros partidos, por onde quer que tenham andado, estarão a responder aos ataques de Centeno. Rui Rio lá terá de dizer, na Confederação de Turismo (uma originalidade, Assunção Cristas tinha estado lá na véspera) que está "farto de apresentar as contas".

Por fim, Centeno vai ainda ao GQNSE – mas fica aquém de Catarina Martins, que deixou a fasquia alta. Questionado, uma vez que ele trata de tudo no Governo, sobre o que faz afinal António Costa no executivo, falou em "trabalho de equipa". A resposta certa era "Costa mostra Centeno".

Detalhes gráficos: num dia dominado pela polémica sobre o fim da carne de vaca na universidade de Coimbra, as peças com Assunção Cristas mostravam hambúrgueres apetitosos a grelhar. E Carlos César, no jantar com Costa em Vila Franca do Campo, lembrou que tinham "carne guisadinha" à espera, com um sorriso carnívoro na face.

Nota para lembrar nos dias seguintes: às 20h03 a TVI passou parte do podcast de Daniel Oliveira com entrevista a António Costa, em que este conta que, em 2015, o PCP se dispôs logo para a Geringonça; enquanto o BE adiou uma reunião.

No sábado, ocorre o momento mais déjà vu da campanha: António Costa com Ana Sofia Antunes, à conversa com deficientes, ele de bloco-notas na mão. Há quatro anos lembro-me de a ver cobrir momento idêntico, no Terreiro do Paço, também com Costa de caderno na mão. Seria o mesmo? Na altura ficou claro que Ana Sofia Antunes seria secretária de Estado, agora ficou claro que vai voltar a sê-lo. As campanhas não sempre "originais", mas se era para isto, ao menos fiquei em casa que estava de chuva. Foi o melhor dia: não houve debates ou entrevistas.

Mas havia campanha, a requerer um esquema defensivo: sabendo-se que antes do meio-dia só é servido o prato requentado da véspera, a partir daí fiz quadros para os dois dias, para cada canal de notícias, com os horários dos noticiários e o nome dos partidos. Depois basta pôr (e pus dezenas de vezes) o sinal de igual em cada espaço, até surgir uma peça diferente. Por exemplo, na SIC N, a primeira peça nova do dia surgiu à 1h da tarde (com o PSD, em Paris, e Rio Rio à volta de ambulâncias...). E para o CDS foi às 17h. Mas no noticiário de 17h de RTP3 de domingo ainda passava a peça de Cristas em Fagilde – da véspera. E deu de novo o Eu Cidadãos. Um descanso. Ainda assim a RTP inovou: fez reportagens autónomas com os pequenos, dando tempo de antena ao MPT, ao Livre e a Santana Lopes, perdão, Aliança. André PAN, perdão, Silva, proferiu a segunda frase marcante da campanha,

perante Ricardo Araújo Pereira: "Os meus amigos dizem que eu sou um chato." Menos, André. Olhe os votos.

Finalmente, antes de jantar, um momento de humor: os tempos de antena. O PPM tem um candidato, Manuel Carvalho, com quem nunca consegui cruzar o olhar, fixo num texto abaixo da câmara. O Aliança apenas tinha o hino e imagens de belas paisagens portuguesas, em estilo turístico. Intercaladas, é certo, por chamas. A "mensagem" será talvez "não queimem isto tudo". Mas divago, não sei: não dizia nada. Por fim, a campanha foi interrompida pelas regionais da Madeira: todos os líderes foram para as respetivas

sedes comentar. Intervalo.

Que Costa mostre Centeno é normal, que Rui Rio comece a segunda-feira, no debate nas rádios, a falar do "seu" Centeno, assumindo que "Centeno" é para "ministro das Finanças "o mesmo que Gillette é para lâmina de barbear, já não é natural. Ele próprio o percebeu, ou talvez afinal ouça conselhos: no debate da noite (com os seis) já o nomeou "[Joaquim]Miranda Sarmento". O nome de quem não tem Centeno, portanto.

A seguir, no debate na RTP a seis, a fleuma foi-se. Os lugares foram sorteados e deu azar: ficou ao lado de Assunção Cristas e houve várias vezes em que invadiram o espaço pessoal um do outro: Cristas a espetar o dedo, Costa a despejar-lhe papéis à frente, ambos a falarem um por cima do outro, tudo no limiar da violência doméstica. "O senhor tem duas caras", acusou Cristas, mas quem melhor o concretizou foi mesmo Catarina Martins. A líder do BE disse-lhe que andava a tentar "reescrever a História" (é lembrar as declarações a Daniel Oliveira) e que o BE não chegou atrasado e depois do PCP ao encontro da Geringonça: houve uma reunião na manhã de domingo das eleições de 2015. Costa respondeu que não divulgava em público encontros privados. Catarina lembrou que a informação era pública. Está "em livros e confirmada por dirigentes do PS". A falta que faz ler. Rio disse estar a gostar do espetáculo. Quem não?

Jerónimo, pacato e educado, não deixou marca. A cassete foi a de André Silva: entrou com a descarbonização e nunca mais largou o osso (pode-se?) ambiental.

A figura mais agradável da noite (proeza fácil face ao exposto atrás) foi Santana Lopes, que acabou o GQNSE com uma festinha na cabeça de Araújo Pereira. Na véspera, o humorista tinha-se queixado de que André Silva tinha feito logo festas ao cãozinho, e a ele nada. Na segunda-feira, e citamos o próprio, teve mais do que esperava. Ele e toda a gente no debate. Um dia em cheio.

Ao sexto dia atirei a toalha ao chão. Enchi um bloco e tenho um calo no dedo como quanto tirava apontamentos na faculdade. Pelas 9h da manhã, passava uma peça na SIC sobre o RIR – rima com dormir. Quando acordei e voltei atrás, o PNR, numa atitude anti-BE, tinha pintado o mural dos bloquistas no Instituto Nacional Técnico, sob protestos anti-PNR de um grupo de antifascistas. É a anticampanha. Às vezes é a essência da campanha. A novela não esteve má.