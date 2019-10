Através de uma simples pesquisa no Google, a combinação de termos "Rui Rio" e "alterações climáticas" não apresenta muitos resultados. Tirando a moção estratégica global que levou ao congresso de 2018, onde defendeu uma "política ambiental equilibrada", o líder social-democrata tem omitido esta matéria nas suas declarações públicas. Ou tinha: finalmente, um ano e meio depois deser eleito presidente do PSD, prometeu que, se for primeiro-ministro, irá declarar o estado de emergência climática: "O PSD concordaque se vive um estado de emergência climática, emergência no sentido em que a ação tem de ocorrer no imediato", disse a 11 de julho, numa conferência de imprensa no Porto.Rio é o mais recente líder partidário a querer entrar no comboio das políticas ambientais, onde Bloco de Esquerda e PAN já viajam desde que foram fundados. Mas não está sozinho: António Costa tentou apanhar o comboio pouco depois do início da legislatura, massó em maio deste ano colocou o "combate às alterações climáticas" como o eixo central do programa eleitoral do PS; e Assunção Cristas só chegou à ferrovia ambiental cinco dias depois das Europeias (onde o PAN foi a grande surpresa e quase ultrapassou os centristas)."Democracia, alterações climáticas e território, economia e Estado Social de parceria parecem-nos bons tópicos para prepararmos um futuro diferente para o nosso país, um País onde as pessoas, o centro da política, podem sonhar", disse a líder centrista a 31 de maio, durante uma conferência no Porto. Ter preocupações ambientais como bandeira partidária está na moda – e quem é que está a conduzir essa locomotiva?"Os estudos feitos pelos partidos apontam para um crescimento da relevância das questões ambientais", refere António Costa Pinto àSÁBADO. Para o investigador do ISCTE, PS, PSD e CDS-PP são "agarra-tudo", termo usado em 1966 pelo constitucionalista alemão Otto Kirchheimer para se referir a partidos que procuram atrair eleitorado de várias correntes ideológicas. "É verdade que estes três partidos nunca subestimaram as questões ambientais nos seus programas. Contudo, vão nivelando prioridades [eleitorais] mediante a conjuntura." E, neste momento, as alterações climáticas são um tema popular e fraturante, considera o politólogo.Os partidos com rótulo verde são os que têm crescido. O Bloco de Esquerda (BE) é hoje a terceira força política em Portugal e o Pessoas-Animais-Natureza (PAN) conseguiu triplicar o número de votos em cinco anos, conquistando um lugar na Assembleiada República, em 2015, e outro no Parlamento Europeu, já este ano. Para André Silva, as políticas ambientais de PSD e CDS-PPsão "promessas fúteis": "Não antevejo como é que dois partidos que privilegiam o extrativismo e o produtivismo, protegendo primeiro os agentes económicos, querem compatibilizar a visão deles da economia com o combate às alterações climáticas", salienta à SÁBADO o dirigente do PAN. "Nesses partidos, existe a narrativa do crescimento ilimitado, e isso não é compatível com a recuperação de recursos naturais e regeneração dos ecossistemas."Como exemplo, o também deputado fala da posição destes partidos em relação à prospeção de hidrocarbonetos: em novembro de 2017, PSD e CDS-PP abstiveram-se nos diplomas apresentados pelo PEV, BE e PAN para que o Governo trave a pesquisa e produção, especificamente ao largo de Aljezur, no Algarve, e as concessões denominadas Pombal e Batalha, na região centro. "Eles não querem revogar a [essa] lei no nosso país. Os portugueses sabem como é que eles tem votado!"Da barricada do PSD, garante-se que o ambiente sempre foi uma prioridade. No powerpoint usado por Rui Rio para apresentar as medidas de combate às alterações climáticas no dia 11, os sociais-democratas reclamam ter "tradições na área do ambiente". À SÁBADO, a deputada Margarida Balseiro Lopes, líder da JSD, dá três exemplos: a primeira Lei de Bases do Ambiente em Portugal, de 1987; a oposição à energia nuclear feita na década de 80 pelos laranjinhas, então liderados pelo atual líder da distrital do PSD Lisboa, Pedro Pinto; e a reforma da fiscalidade verde do ministro Moreira da Silva, durante o governo de Pedro Passos Coelho. "Nós já falávamos dos sacos de plástico há anos. Foi o imposto do PSD sobre os sacos de plástico leves que mudou os hábitos", conclui.Na verdade, ao analisar os programas eleitorais do PSD na última década, o tema é sempre abordado. Em 2011, apenas é referida a intenção de "combater as alterações climáticas e desenvolver uma economia de baixo carbono", e no documento de 2015 o tema já merece um subcapítulo de uma página.Do PSD de Rui Rio, existe apenas a sua moção estratégica global aprovada em congresso, que assume a "elevada exposição às alterações climáticas" como um desafio para Portugal. Contudo, o documento contrasta com o seu próprio discurso: o presidente social-democrata demorou um ano e meio desde que assumiu a liderança para afirmar, em alto e bom som, que vivemos uma "emergência climática".De 2015 para cá, o "combate às alterações climáticas" tem vindo a subir nas prioridades do PS. Se, no programa eleitoral dessas legislativas, os socialistas preferiram focar-se em "promover a coesão territorial e a sustentabilidade ambiental" e "liderar a transição energética", hoje a emergência das alterações climáticas é o "desafio" do partido, disse António Costa no passado fim de semana numa convenção temática sobre o tema. E já o anunciara perante a Comissão Política Nacional do PS, na noite de 30 de maio, quatro dias depois das eleições europeias. Repetia o que o então cabeça de lista às Europeias, Pedro Marques, exigira: que as alterações climáticas estivessem no "centro da agenda".Ainda assim, na TVI, o comentador Miguel Sousa Tavares disse que o "PS está a cavalgar a onda da moda" após o crescimento doPAN nas Europeias. Estará? Há quem diga que sim. Francisco Ferreira, presidente da Associação Zero, considera que há dois motivos para este onda de rótulos verdes em partidos do sistema: "Por um lado, convicção. Os dados são tão evidentes que não incluir a alteração climática ou a gestão de recursos é ignorar uma realidade.Por outro lado, é também o olhar para o crescimento dos partidos que têm feito do ambiente uma causa, como o PAN." Para o ativista, 2015 foi um ano fulcral (ver caixa). "Tivemos a redação dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável na ONU, o acordo de Paris e a encíclica papal Laudato si. Houve uma mobilização à escala mundial", sustenta.Curiosamente, o politólogo António Costa Pinto considera que, entre todos os partidos, "o BE é quem se sente mais ameaçado"."E foi notório durante a campanha" para o Parlamento Europeu: "Lembro-me de Marisa Matias andar atrás de gatinhos, por exemplo", concretizou, referindo-se à visita da candidata à Associação Gatos Urbanos.À SÁBADO, Marisa Matias diz que "trabalha com a associação de bem-estar animal há anos" e que "não entende essa perceçãode constante combate político": "Os partidos podem ter preocupações comuns. Com o PAN partilhamos a ecologia como com oPCP partilhamos os direitos laborais." A eurodeputada e dirigente bloquista lembra que o partido não tem motivos para se sentirameaçado, afinal não tem sofrido recuos, nem nas Legislativas ou Europeias. "Até porque o Bloco já luta contra as alterações climáticas há muito tempo: em 2007, tivemos um congresso dedicado a essa temática, que sempre foi e será uma prioridade", conclui.Todos querem mesmo seguir viagem no comboio verde.