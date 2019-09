Corrupção: Breve História de um Crime que Nunca Existiu, de Eduardo Dâmaso (diretor da SÁBADO), é lançado esta quarta-feira, dia 25 às 18h30, na Livraria Ler Devagar em Lisboa. A apresentação estará a cabo de Teófilo Santiago e Euclides Dâmaso. Leia um excerto da obra.Não sou um historiador. Sou um jornalista com 38 anos de exercício profissional, que se especializou na área da Justiça e acompanha de perto a política e a governação do País. Sou um cidadão que se interessa por questões estruturantes do poder, da sua integridade, e da sua relação com os portugueses, sempre na perspetiva da igualdade de todos perante a lei, conforme consagra a sábia, equilibrada e justa Constituição Portuguesa. Por isso, decidi escrever este livro. Sobretudo, decidi escrevê-lo no dia 8 de novembro de 2017, quando uma técnica superior da Direção-Geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social me perguntou – no meio de uma entrevista para um relatório social pedido por um tribunal –, se eu estava de "relações cortadas" com José Sócrates. Pergunta espantosa! Fui processado várias vezes por José Sócrates, seus amigos e amigas, que demandavam indemnizações milionárias pelas notícias que escrevi, editei ou ajudei a escrever.Num desses processos – e numa outra ação judicial interposta por Luís Filipe Menezes – os senhores juízes entenderam pedir um relatório social sobre mim. Queriam saber tudo. De onde vinha, quem eram os meus pais, a minha mulher, os meus filhos, se estava inserido na sociedade, se era bem visto pelos meus colegas de trabalho, que rendimentos eu e a minha mulher auferíamos, se andámos na universidade, por aí adiante. Como diz um velho amigo meu, do tempo da Faculdade de Direito de Coimbra, com uma já longa e prestigiada carreira como juiz, os relatórios sociais são instrumentos de análise importante, mas para quando se quer condenar um arguido (…).Há uns bons 40 anos que conhecemos indícios de corrupção em larga escala nos grandes negócios do Estado, ou nos pequenos que este autoriza (…). Os verdadeiros assaltos ao erário público – nunca aprofundados, nunca verdadeiramente estudados – que foram os desvios dos fundos comunitários entre 1986 e 1988, os perdões fiscais de Oliveira Costa, as derrapagens nas Obras Públicas e a produção maciça de faturas falsas criaram uma cultura de impunidade fortíssima, que se transformou no referente essencial de quem entra na política para tratar da vida.Esses assaltos ao erário público criaram, por isso, uma estrutura de almofadas para abafar o crime. Por razões óbvias: o financiamento partidário foi o grande argumento para pedir muitíssimo dinheiro aos empresários e isso criou uma lógica de cumplicidade, que transformou a impunidade numa necessidade blindada. Daí as prescrições em massa de processos nos anos 90, daí a existência de um poder legislativo especializado em criar crimes de aplicação impossível, ou, pelo menos, retardada umas décadas, como foi o caso do tráfico de influências e da própria corrupção.Os partidos mais diretamente envolvidos com certo tipo de interesses económicos aliaram-se ao longo do tempo para impedir avanços no combate à corrupção. E aliaram-se, como vamos ver, no sítio onde tudo é mais decisivo e eficaz: no poder de legislar e produzir direito sobre a matéria. Utilizaram a própria essência da democracia, a lei e a ideia de legalidade, manipulando-as, para criar oportunidades de corrupção e, ao mesmo tempo, travar tudo o que incomodasse algumas clientelas muito poderosas, que se acobertam à sombra dos partidos. Criaram, com isso, uma cultura de corrupção que corrói o Estado de Direito, dinamita a igualdade de oportunidades e destrói a legalidade enquanto valor material e único meio de defesa dos cidadãos que não têm o poder conferido pelo dinheiro, pela influência ou pelo berço de nascimento (…).Escrito este livro a menos de dois meses das eleições legislativas do dia 6 de outubro, estamos no tempo ideal de fazer essa censura constante aos atos do poder. Estamos no tempo certo de avaliar se atingimos a maturidade democrática suficiente que vem pela afirmação da tolerância e da abertura ao debate, ou se, pelo contrário, permanecemos paralisados pela subserviência moral.OS FUNDOS comunitários que começaram a entrar em Portugal após a sua adesão à CEE foram uma enorme benesse para o País. No entanto, essa benesse começou por ser um lodaçal gigantesco de fraudes, sobretudo no Fundo Social Europeu (FSE), entre 1986 e 1988 (…). Os muitos milhões daqueles primeiros três anos (1986 a 1989) evaporaram-se e criaram fortunas privadas ou engordaram outras que já existiam. Tudo convergiu para cavar um dos mais fundos atoleiros do pântano português.O escândalo do Fundo Social Europeu, conhecido nos finais dos anos 80 com a divulgação dos primeiros casos de desvio das verbas das ações de formação, foi controlado na Justiça para que Portugal não fosse obrigado a devolver o dinheiro a Bruxelas e, para isso, criaram-se vários instrumentos. Primeiro centralizou-se a competência para investigar os inquéritos numa estrutura única da Polícia Judiciária, instalada em Lisboa e com poucos investigadores. Apesar do trabalho feito e centrado nos principais casos, como foi o processo que envolveu Américo Amorim, aquele grupo de investigadores tinha uma missão impossível pela frente.Estava obrigado a palmilhar milhares de quilómetros pelo País, a ouvir milhares de formandos, a recolher toneladas de papel, lutando contra um prazo de prescrição muito reduzido (cinco anos) e sem meios. Num balanço feito em 1998, a Procuradoria-Geral da República lembrava que, já num relatório de 1994 de inspeção à Polícia Judiciária, constatara que "em mais de 50% dos processos relativos ao Fundo Social Europeu, não havia sido realizada qualquer diligência num lapso de tempo superior a quatro anos". E que, em muitos casos, a investigação só pôde iniciar-se seis anos após a abertura do inquérito. A PJ, apontava a PGR, enfrentava graves dificuldades de meios humanos, em particular de peritos, e os processos estavam, portanto, à beira da prescrição – como veio a acontecer.Já com os investigadores atulhados de papel, emergiu o "problema jurídico de saber em que momento se consumava o crime de fraude: se era na aprovação do projeto ou na obtenção do subsídio comunitário. A querela levou quase duas décadas a clarificar nos tribunais e, por fim, o curto período de prescrição deu o golpe da misericórdia nos processos de fraudes aos cofres comunitários. Um golpe perfeito para evitar problemas políticos em Bruxelas, mas que criou um dos maiores estrangulamentos ao desenvolvimento do País e, ao mesmo tempo, uma verdadeira sementeira de corrupção e tráfico de influências.Foi como se o próprio Estado tivesse dado luz verde para roubar os milhões que Bruxelas enviava. Milhões que, no essencial, eram distribuídos em função de ações de formação que não se realiza- vam (…). Noutros casos, como ain- da hoje acontece, eram criadas verdadeiras fábricas de emissão de faturas falsas, que serviam pa- ra empolar despesas ou documentar outras inexistentes, e o Estado pagava ou reembolsava. Estas eram mais frequentes na área fiscal. Nos fundos para a Indústria também ocorreram dezenas de fraudes. Chegaram a ser monta- das fábricas com dinheiro europeu que não chegavam a entrar em funcionamento.O investimento era reduzido ao mínimo e os pagamentos empolados com faturas falsas, para que os fundos cobrissem tudo muito por cima. O cardápio era variado, mas a formação profissional foi a área que deu uma sucessão de escândalos mais rápida (...).Só nos anos 90 a resposta judicial começou a ser dada, mas sem nenhuma consequência relevante. O pântano estava totalmente instalado. Os processos transformaram-se em verdadeiros paquidermes atolados no sistema judicial e num labiríntico emaranhado de decisões, recursos e anulações. Com o decurso do tempo, foram perdendo atualidade e deixaram esvair a ideia de fazer justiça em tempo útil, suavizando ou mesmo eliminando qualquer sentido sancionatório (...).Em plena década de 90 rebentou no País o escândalo das faturas falsas, envolvendo alguns dos maiores grupos nacionais do setor da construção civil e das obras públicas. Grandes construtoras e muitas empresas fornecedoras de materiais e serviços estavam envolvidas num gigantesco esquema de produção de "papel falso" para sobrefaturar custos e assim fazer circular dinheiro destinado a pagamentos feitos por baixo da mesa.O regime tremeu, tal como tremeu quando Ferraz da Costa, a propósito deste caso, apontou o dedo aos políticos enquanto representante da indústria portuguesa. As empresas tremeram e procuraram todo o tipo de justificações para não cair debaixo da alçada da lei. Uma explicação corrente era que a compra de "papel falso" – eufemismo que criaram para definir a emissão de faturas falsas sem utilizar esta expressão – visara fazer face ao pagamento de subornos em alguns países do Terceiro Mundo, onde era difícil trabalhar dentro das regras legais.Percebe-se, logo aí, no entanto, que a prática de falsificação contabilística das contas das empresas refletia realidades domésticas um pouco mais profundas, como a corrupção e a sua associação ao financiamento ilícito dos partidos políticos. Não era no Terceiro Mundo, era em Portugal que os pagamentos de luvas eram feitos. As faturas falsas encobriam o pagamento de prémios para execução das obras dentro dos calendários eleitorais, pagavam os sobrecustos das derrapagens, mas, também, a distribuição de subornos a políticos e altos funcionários da administração central e local (…).h PERANTE a manifesta ineficácia do sistema judicial em atacar este problema, criado pela dependência dos partidos face aos financiamentos das construtoras, começaram a rufar na praça pública os tambores da denúncia. Pedro Ferraz da Costa, então o senhor todo-poderoso da Confederação da Indústria Portuguesa, fez, no início do ano 1995 (janeiro e fevereiro), como já referido, várias intervenções públicas de denúncia do problema da corrupção, em que disse taxativamente: "As empresas estão colocadas perante o dilema de pagar [luvas] ou de não poderem concorrer à adjudicação de obras e serviços. Não é aceitável que uma lei do financiamento dos partidos, manifestamente irrealista, coloque as empresas em geral na situação de terem que contribuir com parte tão importante para o financiamento de instituições políticas." Ferraz da Costa disse alto para os microfones dos órgãos de comunicação social o que na vida política e empresarial se sussurrava muito baixinho.O então patrão dos patrões disse ainda: "Toda a gente sabe que grande parte das despesas confidenciais das empresas tem a ver com verbas que precisam de avançar ‘por fora’ para obterem todo o tipo de licenças (…). Esta é uma questão delicada, mas não vale a pena fingir que não existe."As empresas davam sinais de não estar dispostas a continuar a acarretar com os "custos" da democracia, por entenderem que a fatura ia já muito alta. A disseminação de centros de recebimento dos donativos de empresas e empresários aos partidos agravou ainda mais o problema. O dinheiro deixou de ser entregue de forma controlada aos responsáveis pela gestão da vida financeira dos partidos e gerou-se um leque diversificado, quer de gente a receber a mala do dinheiro, quer de gente a pedir em nome do partido.As estruturas responsáveis pela organização dos partidos – secretaria-geral, secretariado, etc. – deixaram alargar a malha para as autarquias, comissões políticas distritais, concelhias, e foram muitos os que usurparam o nome dos partidos, as suas necessidades, e os eventuais favores a prestar, perante potenciais financiadores. A área das obras públicas e o inevitável relacionamento entre o Estado e as empresas de construção transformou-se num verdadeiro baú para os grupos de interesses instalados nos aparelhos partidários. O procurador-geral da República Cunha Rodrigues mandou que Pedro Ferraz da Costa fosse ouvido no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, mas acabou a emitir um comunicado dizendo que o empresário fez "imputações genéricas" sem ter apresentado quaisquer factos.Nos meios partidários, em particular do PS e do PSD, no entanto, acenderam-se todas as luzes de alarme. As construtoras, grandes, médias e pequenas, davam donativos por baixo da mesa aos principais partidos do chamado arco do poder, o que alargava a perceção sobre as dimensões do terreno pantanoso que uns e outros calcorreavam. Um influente dirigente do PS, responsável por toda a organização do partido durante a liderança de António Guterres, deixou claro para quem quis ouvir (sem nunca o assumir em público) que, face à abertura de um inquérito por parte da justiça, "se for para cair vai tudo de braço dado".Na verdade, ninguém caiu. Mas o sistema judicial – "a Justiça", na perceção do cidadão comum – ficou com mais uma batata quente nas mãos. Agravava-se a lógica de impunidade. Depois dos fundos estruturais e dos perdões fiscais, eram agora as faturas falsas que serviam para fazer alastrar a ideia de haver uma corrupção generalizada na sociedade portuguesa coberta por um gigantesco manto de impunidade (...).O caso das faturas falsas deveria ser estudado exaustivamente por criminalistas, sociólogos do direito, cientistas sociais e políticos em geral, na medida em que representa o pântano de que tanto se tem falado na política portuguesa na sua aceção mais literal. Esta é uma história de gigantescos "sacos azuis" que serviram para pagar tudo e em grande escala: campanhas eleitorais, corrupção de funcionários, obras particulares, obras públicas e tudo o mais que fosse necessário financiar de forma oculta. Os "sacos azuis" foram os alicerces de um sistema de corrupção que atravessou todos os ciclos políticos (…).O procurador-geral da República chegou a equacionar o lançamento de uma gigantesca operação de buscas nas principais empresas de construção civil envolvidas no principal inquérito de faturas falsas. A possibilidade de lançar esta operação – que poderia culminar na detenção de várias pessoas e na apreensão de escritas e contabilidades – dependia, no entanto, de um reforço muito significativo de meios periciais que, escreveu o procurador-geral, nunca chegou a acontecer em tempo útil. A investigação não avançou por falta de meios.