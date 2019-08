É preciso ser muito Forte para realizar um evento deste género. A convivência entre o público e a comunidade é excelente. Já se criaram laços fortes, havendo habitantes que acolhem anualmente as mesmas pessoas que regressam todos os anos

É DJ, produtor de música e referência no circuito underground. Ilidio Chaves, mestre em Informática de "idade indefinida" (nos anos 90 já seria pós-adolescente, rendido aos sets de eletrónica), tem vindo a consolidar a carreira – cerca de três décadas, que passam inevitavelmente pela editora Sonic. Mas é no castelo de Montemor-o-Velho que se põe à prova, desde 2014. Montar um gigantesco dancefloor numa fortificação medieval, em dez dias, sem danificar o património, implica rigor e planeamento. É preciso "ser Forte" (nome do evento), assegura.O pai do Festival Forte faz-se à estrada para montar a próxima edição, que irá decorrer entre 22 e 25 de agosto. Apesar das dificuldades inerentes à logística e comerciais (porque não cede ao facilitismo), Ilidio leva a experiência de ter organizado 300 eventos deste género de música, ao longo de 15 anos. Sentado no sofá de casa, responde ànuma curta pausa de trabalho da produção do evento. A grande festa dos DJ's consagrados (como Dave Clarke e Oscar Mulero), e de tantos outros promissores, acontece na próxima semana, após um ano de preparativos.Um dos principais desafios reside no facto de um castelo ser uma fortificação impenetrável, portanto os acessos são difíceis – o que complica a logística de montagem. Os camiões grandes não passam pelas portas de tamanhos reduzidos e precisamos de fazer a transferência de materiais de grande porte de camiões para carrinhas mais pequenas que se encontram dentro do recinto.Temos muito cuidado com o desenho acústico, que ressoa perfeitamente na arena delimitada pelas muralhas. Mas com um estúdio prévio para que a colocação das colunas de som não emitam frequências ou decibéis que possam danificar o património.A montagem demora cerca de dez dias com uma equipa de 24 pessoas a trabalhar full-time. Já está treinada para fazer o trabalho sem complicações relevantes. Durante o evento, o staff aumenta consideravelmente.Neste momento, não consigo precisar quantas. É uma pergunta que fazem e que nunca sei responder. Posso apenas dizer que o castelo tem uma capacidade máxima para albergar 5.000 pessoas. Há público de praticamente todas as nacionalidades, desde o Canadá até à Nova Zelândia. Este ano chegamos à fasquia dos 80% [público internacional].Veio de um brainstorming entre mim e uma amiga próxima que sempre apoiou o festival, desde a sua génese. De facto, ocorre numa fortificação, mas é preciso ser muito Forte para realizar um evento deste género.Pela sua história, pelo local, na zona Centro, onde não existem eventos de música eletrónica de grande dimensão. Ainda pela sua beleza, pela vila e pelo parque de campismo que o rodeiam, a poucos metros de distância. Não esquecendo o acesso por escadas rolantes.Extremamente bem. A convivência entre o público e a comunidade é excelente. Já se criaram laços fortes, havendo habitantes que acolhem anualmente as mesmas pessoas que regressam todos os anos. Há um enorme consumo de bens e serviços na localidade, permitindo dinamizar a economia local. O festival contrata ainda trabalhadores locais remunerados para fazerem parte da equipa.O festival demora um ano a realizar.O feedback tem sido muito bom. O festival é conhecido por subir a fasquia muito alta, no que toca à expectativa da cada atuação. O público é extremamente exigente e ávido por se surpreender. À partida, não está interessado em ver os nomes usuais que figuram na maioria dos cartazes de festivais do género. Quer viver uma experiência nova. É dentro das muralhas do castelo, num ambiente completamente imersivo, que se desenvolvem espetáculos audiovisuais únicos. Existem, inclusive, vários artistas que preparam atuações especiais ou estreias de espetáculos exclusivas no Festival.Por vivermos um momento social muito difícil, onde a qualidade do conteúdo cultural não é suficiente para mover as massas. A sociedade caminhou para o individualismo do smartphone em punho e forte apatia pelos estímulos circundantes. Já não se criam culturas como antigamente, em que a música até definia grupos sociais: punks, góticos, ravers, rockabillies e por aí fora.Agora, em especial os mais jovens, vivem a música de forma diferente, por vezes apáticos ao que se está a passar. Pode-se falar até num vazio. O festival tenta preenchê-lo, a quem estiver mais receptivo. Devido à total entrega à arte; à não cedência ao comercialismo; a não praticar a fórmula de preencher o cartaz com nomes de artistas que "chamam gente"; e a dar relevância àqueles que realmente merecem ser mostrados ao Mundo, pela incrível qualidade que têm; nos dias de hoje é muito difícil de geri-lo financeiramente. Para se manter o jardim generativo, a decoração e as instalações que mantêm o interior especial, não há venda a patrocínios e marcas – o que não traz a rentabilidade associada.O concerto de Trade (Blawan & Surgeon), que foi o último que deram na sua carreira. Foi um momento épico.Sim. Ficaram registadas em Polaroids e entregues a quem fez parte das peripécias. É uma forma nossa de combater o movimento selfie.Portugal sempre ocupou um espaço especial no panorama da música eletrónica desde os anos 90, e sempre se manteve ativa até aos dias de hoje. Parece-me que, especialmente em Lisboa, há sempre muita oferta.Em Portugal não existe nenhum clube equiparável ao Lux. Para já, não me passa pela cabeça abrir algum clube em Lisboa.Cresci a ouvir música Industrial e Noise, embora gostasse também de projetos magníficos de editoras como a 4AD. A figura mais marcante para mim foi, sem dúvida, o Ian Curtis dos Joy Division: o último anjo que desceu à terra para nos deixar um ensinamento, que eu aprendi muito bem. Creio que tudo o que aconteceu veio a partir daí. Mais tarde, foi precisamente no Castelo de Montemor-o-Velho que vi ao vivo uma das minhas bandas favoritas na altura, os Test Department, acabados de editar um álbum de Ópera/Industrial, que surpreendentemente fizeram um concerto com máquina de ritmos e percussão em barris metálicos non-stop. O público ficou atónito e eu também. No final, fui falar com o vocalista que me disse que este era o som do futuro e todos tínhamos que mudar. Penso que foi aí que dei o clique.Sempre encarei os meus DJ sets como uma viagem expansiva, que eu próprio faço parte. Há uma hipnose que se gera de uma forma que não consigo explicar. No entanto, o encadeamento e a forma como tudo é misturado tem a função de expandir os sentidos. Já senti boas sensações em atuações como DJ, especialmente com o acompanhamento do público. Neste momento, estou muito dedicado ao meu outro projeto XNX, mais experimental e ambiental onde não há limites. Isso dá-me liberdade para explorar ainda mais fundo a hipnose, inclusive chegar às ondas beta e afins para jogar com os sentidos. Tenho conseguido obter resultados bastante satisfatórios.Ouvia o Vitinho e o "Uma gaivota voava, voava..."Sim. Sempre apoiou as minhas escolhas.Em 2002 havia um underground. Havia a necessidade de uma revolução – e nós estávamos lá para isso. O público, em número, cresceu rapidamente e começaram noites míticas no Incógnito, Op Art e depois Lux, em Lisboa. Ao mesmo tempo, começámos a ir para o Porto e outras cidades. Foram momentos de grande intensidade.Vou dormir e sonhar sobre o assunto.