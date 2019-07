A circulação ferroviária na Linha de Cascais está interrompida nos dois sentidos desde o início da manhã por causa de um atropelamento que provocou um morto, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.Segundo fonte do Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Lisboa, o atropelamento ocorreu cerca das 07:40, entre as estações de Caxias e Paço de Arcos, interrompendo a circulação nos dois sentidos.No local, de acordo com a mesma fonte, estão 12 operacionais apoiados por quatro veículos dos bombeiros de Paço de Arcos, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Infraestruturas de Portugal e PSP.