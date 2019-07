Os Rebelo de Sousa começaram por nem fazer férias a sério. Os pais, Baltazar e Maria das Neves, pegavam nos miúdos, de carro, e percorriam as praias da linha, Algés (onde ainda havia praia), Paço de Arcos e por aí fora.



As primeiras férias fora de casa da família terão sido em 1955. O pai, Baltazar Rebelo de Sousa, acabara de entrar para o governo, como subsecretário de Estado da Educação Nacional, com os pelouros do Desporto e da Cultura. E isso deu conforto financeiro suficiente para permitir uma estadia numa casa alugada em Santo Amaro de Oeiras, frente à igreja, que inauguraria uma nova época nos Verões da família. Os Rebelo de Sousa viviam de forma comedida até à entrada de Baltazar para o Governo. Viravam-se colarinhos de camisas e mudavam-se solas dos sapatos. O cargo trouxe estabilidade.



No ano seguinte, alugaram um apartamento em Carcavelos, por recomendação médica: António, o irmão mais novo, andava adoentado, teimava em não melhorar da asma, e foi-lhe recomendada uma estadia de Verão na zona do pinhal de Carcavelos - era no tempo em que ainda havia um pinhal em Carcavelos. E lá foram. Nos anos seguintes, passaram a alugar um apartamento no Estoril, à sogra do locutor de televisão Fialho Gouveia. A evolução reflecte de certa forma alguma ascensão social - embora os pais mantivessem sempre rédea curta às pretensões mais caras dos filhos.



Aqueles foram os dias da linha, dos barquilhos na praia, das gaivotas, dos gelados na Santini, dos banhos de mar a nadar, um hábito que ficaria para a vida toda, e até, garante, "das primeiras turistas em biquíni", uma novidade arrojada para a época, e da primeira namorada.



As férias no Estoril são uma mistura de liberdade e obrigações. Liberdade, porque os filhos de Maria das Neves e Baltazar Rebelo de Sousa vão ganhando espaço, Marcelo faz amigos e passa tempo com eles; obrigações, porque nunca descura os trabalhos e na bagagem vão sempre os livros do ano lectivo seguinte para se ir preparando.



Um dos grandes amigos da adolescência de Marcelo é Carlos Pires, "um meu grande, grande amigo", descreve ainda hoje com ênfase, e uma daquelas amizades que se forjam nas férias. São colegas de turma, mas são os meses de Verão, mais do que a escola, que os aproximam. A família de Carlos tem um casarão no Estoril, com jardim, empregados, carros estacionados e uma enorme biblioteca. Marcelo é o extrovertido, Carlos o calmo. Tornam-se inseparáveis, a mãe do amigo costuma levar vários companheiros do filho de carro até à praia e à geladaria Santini, em Cascais (a única que então existia) e há almoços de bifes com batatas fritas no palacete. Mas nada, curiosamente, tinha o fascínio daquela biblioteca, a que Marcelo passa a ter acesso livre - até quando o amigo não está, basta-lhe bater à porta, entrar e explorar à vontade. E questionado sobre a obrigação de estudar para o ano seguinte, em parte imposta pelos pais, e que reconhece, prefere invocar antes as memórias e o prazer da biblioteca.



As diferenças de classe não eram uma barreira, mas eram visíveis. Jogavam Monopólio, que na altura era novidade e um objecto de desejo. Marcelo chegou a pedir um aos pais, precisamente numas férias de Verão - percebia que era o brinquedo da moda - mas Baltazar recusou, apesar de o pequeno até estar adoentado, achou o capricho demasiado caro. Mas o amigo teve um dos primeiros a surgir na zona do Estoril.



É destes tempos da linha o primeiro namoro, com Isabel Coelho Alves. Foi Marcelo a contar a história a Vítor Matos, autor da biografia Marcelo Rebelo de Sousa, editada em 2012. Tinha 12 anos e nas aulas da Escola de Ténis do Estoril pergunta-lhe: "Queres namorar comigo?" Pedalam nas gaivotas, trocam correspondência. Ele escreve-lhe: "I want you, I love you, I need you" - Elvis Presley ainda estava na moda.



As longas estradas da Europa

Em 1961, Baltazar sai do governo numa remodelação em que os mais próximos de Marcello Caetano são corridos do executivo e vai depois trabalhar para Jorge de Mello, na seguradora Império.



É no início dos anos 60 que a família faz pela primeira vez viagens ao estrangeiro, verdadeiras epopeias de carro, por França ou Itália, longas horas de estrada (e que estradas), com base nos mapas do Automóvel Clube de Portugal. Vão com outra família, os Pereira Bernardes, cada uma no seu carro. Marcelo absorve a geografia europeia não só na viagem, mas antes, na preparação, na qual já ajuda o pai: é preciso saber onde se quer ir, por onde se vai, onde se fica, e é tudo planeado com antecedência.



Vão a Madrid e a Paris na primeira incursão. Marcelo exercita o francês, mas diverte-se com Bernardo, um dos filhos dos Pereira Bernardes, que é da mesma idade, a apanhar o mesmo metro que o grupo, mas numa carruagem diferente. O exercício de atrevimento acaba por correr mal: numa viagem até ao Louvre a família decide passar antes pelas galerias Lafayette, mas os adolescentes não dão por isso e seguem para o museu. Uma diversão. Menos para Baltazar, que no reencontro no Louvre daria a Marcelo uma das maiores descomposturas da sua vida por se andar a armar "em independente". Já por ter a mania de trazer as manteigas dos restaurantes no bolso, como contou à SÁBADO o irmão António em 2006 (hoje os irmãos combinaram não mais falar à imprensa sobre a vida de Marcelo, que já não é só irmão, mas Presidente da República), não há grandes raspanetes: o preço eram apenas umas nódoas aborrecidas nos bolsos dos casacos.



A segunda viagem, em 1965, já corre sem sobressaltos desse género. Vão até Itália, novamente com grande planificação da parte do pai, que prepara o que são quase fichas informativas sobre cada local a visitar. Vão a Barcelona, Florença e a Roma, passando pela Côte d'Azur.

As viagens ao estrangeiro não eram comuns, mas Baltazar acha-as importantes (a mulher, Maria das Neves, discordava) e acabaram por dar a Marcelo uma experiência muito pouco comum para jovens da idade dele. Não só essa, mas os cruzeiros.



O pai gostava de pôr os filhos a trabalhar por notas, e depois premiava-os de forma generosa. Assim, o 19 no fim do 7º ano de liceu permitiu um cruzeiro por África. Em terceira classe, com mais oito pessoas no camarote, mas dá para parar em Cabo Verde, Guiné, Angola. E em 1967, o 16 do primeiro ano de faculdade de Direito veio a permitir um cruzeiro pelo Mediterrâneo, com o amigo Carlos Pires (ideia deste, aparentemente), de novo em terceira classe, mas pelo menos já só com mais dois companheiros de camarote, ambos mais velhos. São 15 dias no paquete Príncipe Perfeito. Passam por Itália, Turquia, Grécia. Na Turquia, Marcelo acaba a dormir uma noite ao relento, no porto: vai ao lado asiático da cidade, atravessando o Bósforo de barco, sozinho (o amigo não alinhava em aventuras tamanhas) e atrasa-se no regresso, perdendo o barco de ligação. Nunca se acanhou em ir à aventura, nem se incomodou demasiado com imprevistos.



Os verões africanos

Em 1968, Baltazar Rebelo de Sousa é nomeado governador de Moçambique, a família muda-se para Lourenço Marques e instala-se no Palácio da Ponta Vermelha. Menos Marcelo, que, por já estar na faculdade, fica em Portugal e apenas irá a África passar as férias de Verão e de Natal. A jornada de ida é longa: vão até Luanda (Angola), fazem a necessária escala, voam para a Beira, e depois apanham um avião a hélice para Lourenço Marques.

As primeiras férias são de trabalho, ainda, como é regra da família. No primeiro Verão, Marcelo deixara uma cadeira para Setembro e tem de estudar, sendo assíduo na biblioteca do Tribunal da Relação da cidade.



Mas nem tudo era estudo, naturalmente. O pai era pouco dado a recepções no palácio, mas algumas havia: e Marcelo teve de comprar o seu primeiro smoking branco, para essas ocasiões.



No segundo verão africano, viajaria mais. Chega lá a usar, pela primeira vez, a pequena pêra que viria a marcar, por algumas décadas, a sua imagem pública. Faz algumas viagens de avioneta, e é pela mão de António Almeida Santos, com quem tem algum convívio, que acaba a discursar - é o seu primeiro discurso público - no Rotary Club de Lourenço Marques. As filhas mais velhas de Almeida Santos eram colegas de António e Pedro Rebelo de Sousa e a mulher do advogado e oposicionista ao regime tornara-se amiga de Maria das Neves. Madalena Almeida Santos (filha de Almeida Santos) recorda um lanche com os irmãos Pedro e António, de quem eram colegas no liceu e com quem o contacto era maior, e com Marcelo, o mais velho, "que só estava nas férias". Madalena recorda-se de ouvir o pai dizer que achava Marcelo um jovem muito "inteligente e corajoso". O "corajoso", Almeida Santos nunca concretizou, mas é possível supor que se referiria ao facto de Marcelo, filho do senhor governador, cultivar com descontracção companhias como ele próprio e como outros dos seus conhecimentos, ligados à contestação ao regime.



O pai abriu o exercício do cargo, e isso abriu aos filhos algum território. Não ficaram só em Lourenço Marques. Nas férias do Natal, a passagem de ano era no Norte, em Montepuez, onde a guerra era mais real e estavam aquarteladas tropas portuguesas. E os anos 1969 e 1970 começaram na Ilha de Moçambique, onde fora a primeira capital.



Ficou destes tempos, por exemplo, a amizade com o pintor Malangatana, e o primeiro quadro dele que comprou, juntando mesadas. Hoje tem vários. E ainda outra coisa, muito pessoal: o estilo do pai, por herança ou imitação, é também o seu, se descontadas as diferenças de época e contexto. Na fotobiografia de Baltazar Rebelo de Sousa que o filho publicou em 1999, Marcelo conta 165 dias, num ano, que o pai passou em deslocações fora da residência oficial. E bastaram-lhe as férias para atentar bem na forma: "Era um estilo novo, extenuante mas mobilizador", com uma "frenética actividade popular, para não dizer populista". Andava sempre em visitas, quebrava o protocolo, cumprimentava toda a gente, incluindo negros, com proximidade inesperada. É provável que qualquer semelhança não seja só coincidência.



Em Portugal, pouco depois, já com o curso terminado, há um Verão que entra na história dos festivais: o de 1971, com o primeiro Vilar de Mouros. E Marcelo foi. Terá ido com colegas, mas não se alonga em detalhes, só se recorda de "um imenso caos" e lembra, a propósito, que sempre teve facilidade em fazer directas. Terá dado jeito.



Casamento, filhos, Algarve...

A entrada na idade adulta introduz o Algarve como destino mais habitual de férias. Marcelo Rebelo de Sousa casa-se em 1972 e as férias desse ano, em Itália (que ele já conhecia, mas a mulher não), são na verdade a lua-de-mel. Depois entra na aventura do Expresso, em 1973 nasce o primeiro filho, em Agosto precisamente, e os verões de 1974 e 1975 são frenéticos.



Mas em 1976 tem umas férias a sério, em família, no Sul. Conceição Monteiro empresta a casa, António Capucho leva-o de boleia até à Praia da Luz (Lagos), que as mulheres e as crianças tinham ido à frente, o fecho do jornal atrasara a saída a Marcelo, e a Capucho por tabela.



"Fui buscá-lo ao Expresso, a altas horas da noite, num Fiat 600 que era da mulher dele, a seguir a ele fechar o jornal. E não havia auto-estrada. Eu a guiar e ele a dormir atrás." Chegaram madrugada alta. O sítio era ainda calmo, pouco mais que praia havia para fazer. Era uma casa pequena, em cima da rocha junto à praia. Mas lá, seria sempre assim: Marcelo agarrava-se ao telefone, várias vezes ao dia, a saber o que se passava no jornal e na política.



Nos anos seguintes, esta mistura manter-se-ia. Primeiro por causa do Expresso, depois por causa da política, mais tarde ainda por causa do comentário político, na TVI, na RTP e de novo na TVI.



No ano seguinte, Marcelo vai estrear - literalmente, porque o aldeamento era novo, Pedras d'el Rei, junto a Tavira: e leva já os dois filhos, Sofia nasceu no fim do Verão anterior e nem tem 1 ano. Vão com amigos de comboio até à praia do Barril e à noite vêem, como o resto do País, a Gabriela, Cravo e Canela e o concurso da Cornélia, com Raul Solnado. E Marcelo, como no ano anterior, vai mantendo o contacto por telefone, nem que seja para ditar pequenos contributos indiscretos, mas que muito o divertiam, para a coluna da Gente, no Expresso.



Logo no início dos anos 80 muda de poiso, para Portimão, já divorciado. Vai ficar sozinho com os dois filhos uma temporada no hotel do Alvor e em 2006 recordaria esses dias, num artigo da SÁBADO, como tendo tido algumas dificuldades práticas. Esquece-se dos cartões, anda aflito com dinheiro, e a filha tem uma angina. Mas é um pai moderno e desenrascado, ou pelo menos tenta: à ida, fala-lhes de sexo.



É também nos anos do Alvor que passa a ter conversas no areal, "quando calhava", e com aparente prazer mútuo, com Mário Soares, que também passava férias na zona. A política nunca andava demasiado longe.



Nunca mais deixou o Algarve, embora tenha mais tarde voltado a mudar de destino, para a zona da Quinta do Lago - aí, já por influência de Rita Amaral Cabral, a namorada. Foi na praia do Gigi, por exemplo, que Marcelo "casou" o filho: avistaram duas jovens, o filho explicou-lhe que uma era a colega de curso Rita Sousa Coutinho, e o pai foi logo ter com ela. Perguntou-lhe se tinha namoro. E se tivesse, pois que acabasse e começasse antes a namorar com o filho. Não satisfeito, continuou depois a campanha. À noite, e por coincidência, foi jantar a casa dos pais de Rita, que eram velhos conhecidos, e quando os dois jovens regressam de uma saída com amigos até Vilamoura, Marcelo diz-lhes, outra vez de chofre: "Casam daqui a três anos e meio." Falhou a previsão. Por 29 dias certos.



Se é certo que o Algarve se torna uma constante, Marcelo vai-lhe acrescentando cada vez mais variedade, "umas loucuras", descreve. Que é para isso que também podem servir as férias.



Em 2000 vai (à civil e do seu bolso, sem funções oficiais) ao Europeu de Futebol na Bélgica e Países Baixos e em 2006 ao Mundial, na Alemanha, era Scolari o treinador. Entre 2002 e 2010 aluga durante vários Verões um barco na Turquia, com amigos, mas, acrescenta de passagem, "paguei". O detalhe não é acaso, porque já em 2014, após a queda do BES/GES, Marcelo teve de justificar o facto de ter chegado a fazer férias com Ricardo Salgado. Disse na altura, na TVI, "fiz [férias] mas eu pagava, o meu avião, o barco".



Leva os filhos ao Brasil, onde o pai se sediou a seguir ao 25 de Abril, mas também à Disney, na Flórida (EUA), a Porto Santo e a Cabo Verde, por exemplo. Ganha alguns luxos, que o tempo áureo dos pareceres, nos anos 90, lhe permitem, como ir ao festival de música de Salzburgo em Agosto, e que, assume, "era finório e caro".



A liderança do PSD, em 1996, corta-lhe nos rendimentos (o ordenado de líder era uma fracção do que ganhava antes) e acaba com algumas veleidades. Mas continua a fazer sempre algumas incursões com Rita Amaral Cabral pela Europa. Interrompe as férias para fazer comentários em directo (para a TVI ou RTP) esteja onde estiver. A política continua a intrometer-se nos tempos de suposto descanso.



Marcelo sabe de cor os ingredientes principais das férias da sua vida: "Mar, mar e mar, família, família, família, com pais, filhos, netos, e sempre com grandes debates políticos, sempre com política à mistura, às vezes crises..." Confere. É o tempo de "planos, ideias, frustrações e alegrias". E nota uma evolução: "Quando se é novo, fazem-se grandes planos para o futuro. Depois, é mais só onde ainda queremos ir, com quem queremos ir."

O que a Presidência trouxe de novo foi maior imprevisibilidade, menos poder para marcar o que quer e como quer, porque as obrigações inerentes ao cargo "tornam impossível planear".



Este ano, o plano, pelo menos até que algum imprevisto o altere, passa por duas incursões às zonas afectadas pelos fogos, no início e no fim do mês de Agosto. Pelo meio, rumará de novo, como nos últimos anos, ao Algarve, para a Quinta do Lago, onde costuma fazer férias com Rita Amaral Cabral. Política, haverá alguma.



A ida à zona de fogos é por si só um gesto político, e Marcelo Rebelo de Sousa nunca desliga completamente da actualidade, sejam onde forem as férias - não ia começar agora. Há coisas que não mudam. Aliás, é sabido que ainda gosta de banhos de mar e gelados Santini.



(Artigo originalmente publicado na edição 744 da SÁBADO, em banca entre 1 e 8 de agosto de 2018)

"A minha primeira discussão política foi numas férias em Esposende", recorda Marcelo Rebelo de Sousa. As férias grandes da infância eram muitas vezes divididas entre o Estoril, onde a família começou a alugar casa, e Esposende, para onde os Rebelo de Sousa eram por vezes convidados a passar uns dias, no Verão, em casa do comendador António Santos da Cunha, amigo do pai e presidente da câmara de Braga. Terá sido em 1956, com oito anos. Também estava Manuel Cardoso, presidente da câmara de Fafe, e discutia-se a Monarquia contra a República. E o pequeno Marcelo resolveu meter-se a argumentar. Pela República? "Naturalmente!", e contra uma maioria monárquica, mas não se amedrontou. E ainda recorda bem os argumentos: a guerra civil na monarquia constitucional no século XIX tinha deixado o país dividido e dilacerado como nem os desvarios da República - que eram o argumento do outro lado - tinham feito. Talvez não tenha ganho a discussão, mas era já um republicano.A política sempre se intrometeu nas férias: foi numas férias em Moçambique que fez o primeiro discurso político, era nas férias no Algarve que ficava à conversa, muitos anos mais tarde, já ambos protagonistas da vida política portuguesa, com Mário Soares, em plena praia. E em criança estava já rodeado de política.