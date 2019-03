Homem acaba extorquido por atropelar cão

Vítima disse à GNR de Ponte de Sor que pagou 400 euros ao dono do animal para alegados tratamentos.

Um homem de 63 anos, de Ponte de Sor, atropelou acidentalmente um cão. O dono do animal, um cadastrado por crimes de furto, de 35 anos, ameaçou-o de morte para lhe conseguir extorquir dinheiro. Alegou precisar da verba para pagar os tratamentos do cão.



Na passada terça-feira, quando a vítima apresentou queixa na GNR, conseguiu que o pesadelo terminasse. Fonte da GNR explicou que o queixoso relatou já ter pago 400 euros.



