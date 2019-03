Um dia depois de a SÁBADO divulgar que Rui Pinto era o principal suspeito de ter roubado os emails do Benfica, de ter acedido ao sistema informático do Sporting e aos servidores da Doyen Sports Investments, a página de Facebook do Football Leaks – a plataforma que nos últimos anos divulgou milhões de documentos confidenciais relacionados com o mundo do futebol – registava a primeira atividade em 5 meses: "@PJ looking for me? LOL #catchmeifyoucan" (em português: "PJ estão à minha procura? apanhem-me se puderem"). Agora, seis meses depois, os inspetores da Polícia Judiciária que se deslocaram a Budapeste para trazer Rui Pinto para Portugal no âmbito de um Mandado de Detenção Europeu poderão abordar o pirata informático e dizer-lhe: apanhámos-te.





Apanhem-me se puderem



De acordo com o que confirmou a SÁBADO junto da defesa de Rui Pinto, o pirata informático deverá chegar a Portugal esta quinta-feira, 21 de março. Depois de o voo que o vai trazer da Hungria aterrar em Lisboa, Rui Pinto terá de ser ouvido por um juiz de instrução criminal no prazo máximo de 48 horas. O magistrado terá obrigatoriamente de o questionar sobre os crimes mencionados no Mandado de Detenção Europeu (MDE) que serviu de base à sua extradição: dois de acesso ilegítimo, dois de violação de segredo, um de ofensa a pessoa coletiva e um de extorsão na forma tentada. Tal como já argumentava no MDE, a procuradora titular do cargo deverá pedir ao juiz que aplique a medida de coação mais grave, prisão preventiva, uma vez que considera existir o "perigo de fuga, perturbação de inquérito e continuação da atividade criminosa". Em causa poderá estar uma pena entre os dois anos e meio e os 10 anos de prisão.

Os dois primeiros crimes, de acesso ilegítimo, prendem-se com o acesso por parte do pirata à caixa de correio eletrónico do Conselho de Administração e do Departamento Jurídico do Sporting Clube de Portugal (a 30 de Setembro de 2015 através de um endereço IP devidamente identificado, na Hungria) e ao sistema informático da Doyen Sports Investments Limited. As duas infrações seguintes, de "violação de segredo" referem-se à publicação no site football-leaks.livejournal.com de vários documentos e informações confidenciais. No que respeita ao Sporting, tratavam-se de contratos e minutas de contratos de jogadores, como Marcos Rojo, ou o treinador Jorge Jesus. Já sobre a Doyen foram publicados documentos "de natureza reservada e sigilosa" celebrados entre o fundo de investimento e clubes de futebol. Concretamente tratavam-se de acordo com o FC Porto (contratos de Imbula e Mangala) e o Sporting (contratos de Marcos Rojo e Labyad que incluíam direitos sobre receitas de bilheteira).

O crime de ofensa a pessoa coletiva diz respeito a uma publicação feita no site do Football Leaks que visava diretamente a Doyen: "Este projeto visa divulgar a parte oculta do futebol. Infelizmente o desporto que tanto amamos está podre e é altura de dizer basta. Fundos, comissões, negociatas, tudo serve para enriquecer certos parasitas que se aproveitam do futebol, sugando totalmente clubes e jogadores. Irei divulgar aqui durante os próximos meses diverso material que me chegou à mão nos últimos anos. Muita polémica e muitas curiosidades, fiquem atentos".

O último crime será o mais grave e com uma moldura penal mais elevada: tentativa de extorsão. De acordo com o MDE, o Ministério Público estabeleceu que na manhã do dia 3 de Outubro de 2015, o representante da Doyen, Nélio Lucas, recebeu no email uma mensagem do suspeito Rui Pinto que se identificou como Artem Lubozov, informando-o que "estava na posse de informação confidencial sobre o grupo Doyen". Nessa mesma mensagem, Rui Pinto disse estar na disposição de manter privados tais documentos em troca de uma "doação generosa" cujo montante apropriado se situava entre os 500 mil e um milhão de euros. Mais: Rui Pinto disse que a negociação deveria ser feita através de advogados que representassem ambas as partes, o que no seu caso seria feito pela Aníbal Pinto e Associados, Sociedade de Advogados".

Segundo o documento judicial, esse encontro realizou-se a 21 de Outubro de 2015 na estação de serviço de Oeiras da A5. De um lado estavam Nélio Lucas e o advogado Pedro Henriques, acompanhados de "elementos da Polícia Judiciária". Nessa reunião, Aníbal Pinto referiu que o cliente tinha sido o autor e responsável pela criação do domínio e conteúdos divulgados no Football Leaks e que pretendia, em nome do seu cliente, celebrar um acordo com a Doyen, que conciliasse as posições de ambas as partes." Sempre de acordo com o MDE, "Aníbal Pinto referiu que o cliente estaria disposto a receber a quantia acordada em prestações anuais (durante 3 a 5 anos), assegurando total confidencialidade do acordo que viessem a celebrar".

Tal como refere o mandado de detenção europeu, todo o encontro foi acompanhado pela Policia Judiciária numa operação em que Nélio Lucas agiu como uma espécie de agente encoberto. Assim que recebeu o primeiro email, o então CEO da Doyen Sports Investments contactou de imediato a Polícia Judiciária de Lisboa a dar conta da tentativa de extorsão. A partir desse momento, apurou a SÁBADO, Nélio Lucas seguiu sempre as orientações dos inspetores da UNC3T: aceitou conversar com o hacker e marcou o encontro com o advogado, a quem pagou a viagem de avião do Porto para Lisboa e colocou ao dispor um carro com motorista para o transportar para a estação de serviço.

O local foi escolhido pelos inspetores da PJ, por ser de fácil acesso e decorreu a meio da tarde, numa altura com movimento para não despertar as atenções. Nélio Lucas chegou acompanhado pelo advogado Pedro Henriques e levava uma escuta com a qual todo o encontro foi gravado pelos investigadores da Unidade de Prevenção e Apoio Tecnológico. Contudo, recordam fontes judiciais à SÁBADO, em cima da hora, o encontro quase não se realizou: uma pessoa sentiu-se mal na estação de serviço e a chegada de uma ambulância do INEM colocou tudo em risco.

A reunião acabou por acontecer. Aníbal Pinto apresentou-se como advogado que estava ali a negociar um contrato em nome do cliente, como tinha sido acordado. A reunião acabou sem que se chegasse a um acordo. Aníbal Pinto também nunca disse quem era o cliente que estava a representar. Referiu apenas que era tão bom que no passado já tinha conseguido desviar dinheiro de um banco das ilhas Caimão. Um detalhe que foi o suficiente para as autoridades chegarem a Rui Pinto. Bastou-lhes localizar o inquérito crime que terminou com o então jovem pirata informático, representado por Aníbal Pinto, a chegar a um acordo extra judicial com o Caledonian Bank.



Um ataque bem sucedido

Tal como a SÁBADO divulgou, a 13 de setembro de 2013 o servidor onde o Caledonian Bank armazenava as cópias de segurança de emails dos seus funcionários e administradores foi atacado por um pirata informático. Entre a informação aí disponível estavam os nomes de utilizadores e passwords que davam, a quem as possuía, a possibilidade de entrar no backoffice do Caledonian Bank, com privilégios de administrador – e a partir daí aceder às contas de clientes e ordenar transferências bancárias.

De acordo com a queixa apresentada em outubro de 2013 pelo Caledonian Bank, disponível no inquérito consultado pela SÁBADO no Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, foi exatamente isso que Rui Pinto fez. Primeiro entrou numa conta e de um cliente do Caledonian e transferiu para a sua própria conta no Deutsche Bank Lisboa 46.857,26 dólares (34.627,00 euros). Menos de um mês depois, repetiu a operação. Mas desta vez, transferiu 310.000 dólares (229.748,76 euros).

Assim que detetou que o dinheiro tinha sido transferido, o titular da conta contactou o banco para dizer que não tinha ordenado qualquer transferência. Para evitar danos reputacionais e prejuízos para os clientes, o Caledonian Bank repôs imediatamente os valores nas contas dos clientes – e depois foi atrás do autor do desvio do dinheiro. Na investigação que se seguiu, o Caledonian conseguiu determinar que o endereço de IP de onde as operações tinham sido ordenadas correspondia a um servidor da Fundação para a Computação Científica Nacional, instalado na Universidade do Porto. Seguiu-se a apresentação da queixa pelos crimes de violação de correspondência, burla informática, falsidade informática, acesso ilegítimo e interceção ilegítima.

Em paralelo, os advogados do Caledonian Bank contactaram o Deutsche Bank para obter informações sobre o titular da conta para onde o dinheiro tinha sido transferido – o que o banco recusou. Contudo, contactou o titular da conta – Rui Pedro Gonçalves Pinto – que, de acordo com o processo, se disponibilizou para reembolsar o Caledonian Bank da segunda transferência. "Em relação à transferência de montante mais elevado o nosso cliente não a reconheceu e obtivemos instruções do nosso cliente para a devolver ao ordenante. Em relação à transferência de menor montante datada de setembro deste ano, o nosso cliente transmitiu-nos que a mesma lhe é devida e, consequentemente, não autorizou a sua devolução", escreveu a responsável do Deutsche Bank, acrescentando que caberia aos lesados solicitar às autoridades competentes a devida investigação.

Uma possível explicação para a recusa de Rui Pinto em devolver a primeira transferência poderá ser o facto de já ter gasto uma parte. De acordo com os documentos disponíveis no inquérito, antes da primeira transferência ter sido feita o saldo bancário do pirata informático era de 31,67 euros. Depois, além de vários levantamentos de 20 e 40 euros, Rui Pinto fez duas transferências – uma de 981 euros e outra de 109 euros – e pagou 15 euros à universidade do Porto. Quando no início de novembro o Ministério Público ordenou a apreensão do saldo bancário, Rui Pinto tinha 33.671,67 euros na conta.





Em agosto de 2014, Rui Pinto foi constituído arguido pela PJ do Porto. Ao seu lado, a representá-lo, estava o advogado Aníbal Pinto, que o aconselhou a não prestar declarações. Menos de um mês depois, a 23 de setembro, os advogados do Caledonian Bank informaram o MP que tinham chegado a acordo com Rui Pinto "no sentido de por fim ao litígio" existente. Segundo esse acordo, disponível no processo, o pirata informático "dispôs-se a devolver 17.313,50 euros", metade do montante transferido a 18 de setembro de 2013. Em troca, o banco desistia da queixa-crime. Ao que a SÁBADO conseguiu apurar, os responsáveis do banco (que entretanto entrou em processo de falência) preferiram assumir o prejuízo de 17 mil euros do que correr o risco de ser divulgado publicamente que as suas contas tinham sido pirateadas.

Ao acordo assinado com o Caledonian Bank, Rui Pinto anexou uma ordem irrevogável enviada ao Deutsche Bank, na qual determina que o banco transfira 17.313,50 euros para uma conta nas Ilhas Caimão e que a "totalidade do restante valor" existente na conta fosse transferido para a conta de clientes da Aníbal Pinto & Associados: 16.358 euros.

Questionado pela SÁBADO (em Fevereiro passado) sobre a sua intervenção neste processo e o valor que acabou por receber, Aníbal Pinto não quis prestar qualquer esclarecimento. "O que posso dizer é que qualquer queixa que tenha uma desistência, ninguém pode concluir nada. O banco apresentou queixa e desistiu O Rui Pinto nunca foi acusado ou julgado. Sobre o resto, incluindo a finalidade do dinheiro, estou sujeito ao sigilo profissional."

O processo acabou por ser arquivado. Contudo, os factos disponíveis no inquérito contradizem em parte o que Rui Pinto afirmou no final de janeiro à revista alemã Der Spiegel. Na entrevista que deu no seu apartamento em Budapeste – onde está detido em prisão domiciliária desde 18 de janeiro – o pirata informático disse não se considerar "um hacker". Sobre o Caledonian Bank afirmou: "No final, não recebi nenhum dinheiro desse banco. Não é que tenha roubado o dinheiro, essa não é a verdadeira história." Questionado sobre qual é a verdadeira história, disse não estar "autorizado a falar sobre essas circunstâncias específicas" por ter assinado "um contrato de confidencialidade com o banco" – o que não corresponde uma vez que para além de estar disponível para consulta, o acordo não contém qualquer cláusula de confidencialidade. E acrescentou: "se tivesse cometido um crime, o banco ter-me-ia levado a tribunal. O caso nunca foi a tribunal e o meu registo criminal está limpo até hoje".



Fontes que não sabem que são fontes

Desde então que, para além de Rui Pinto, o advogado passou a estar sob suspeita. De acordo com a documentação judicial consultada pela SÁBADO no processo e-toupeira, desde 14 de Outubro de 2015 que Rui Pinto é considerado "um dos suspeitos pelo menos como comparticipante" dos crimes de "acesso ilegítimo, extorsão, ofensa a organismo, serviço ou pessoa coletiva e violação de segredo". Esteve vários meses sob escuta telefónica e algumas foram mesmo transcritas para o inquérito – o que significa que os investigadores consideraram que tinham relevância processual. Já Anibal Pinto garantiu no final de janeiro à SÁBADO que nunca foi "ouvido como testemunha nem constituído arguido no inquérito."

Nas semanas seguintes à reunião na A5, Rui Pinto acabou por enviar vários emails a Nélio Lucas dizendo que tudo tinha sido um erro uma vez que desconhecia que estava a cometer um crime – algo que lhe terá sido dito pelo advogado. Algum tempo depois começou a partilhar a documentação com a revista alemã Der Spiegel, que publicou inúmeras histórias baseadas no Football Leaks – incluindo recentemente a alegada violação de Cristiano Ronaldo à norte-americana Kathryn Mayorga.

Em 2015 deu várias entrevistas onde se apresentava como moralizador do mundo do desporto que considerava estar "podre" devido a negócios de milhões e comissões pagas a intermediários obscuros. Numa delas, à Der Spiegel, garantiu não ser um hacker e fez passar a imagem de alguém que tinha vários colaboradores bem colocados que lhe enviavam informação para o email. Questionado sobre quem os enviava, respondeu: "Temos fontes muito sérias e seguras. Contudo, algumas delas não sabem que são nossas fontes. O importante é que todos os nossos documentos são genuínos".

As autoridades acreditam que Rui Pinto desenvolveu uma técnica que lhe permitiu acumular uma quantidade imensa de informação. Através do spearfishing terá conseguido duplicar as caixas de correio eletrónico dos seus alvos, passando ele próprio a receber, em tempo real os emails recebidos. Responsáveis de clubes, agentes de futebol, sociedades de advogados, nenhuma escapou. Terá sido assim que obteve a documentação confidencial do Sporting, da Doyen e, acreditam as autoridades, de vários clubes espanhóis, sociedades de advogados e do Benfica.



A investigação a Rui Pinto esteve praticamente parada desde o encontro na A5. Depois dessa reunião, a Doyen contratou uma equipa inglesa de especialistas em segurança, que integra ex-membros dos serviços secretos britânicos, que apurou a identidade, morada e fotografias do pirata português. Foram eles que, durante bastante tempo, asseguraram a vigilância à casa de Rui Pinto em Budapeste, informações que foram partilhadas com a PJ.

Durante quase dois anos, o MP limitou-se a enviar cartas rogatórias: três para a Hungria, com pedidos de detenção e interrogatório de Rui Pinto, que foram recusadas; e para os Estados Unidos, a quem foram pedidas a identificação de todos os elementos e dados de acesso à página de Facebook do Football Leaks.

O processo esteve à beira do arquivamento. E só ganhou novo fôlego após a pressão e o impacto público provocado pela divulgação, pela SÁBADO, das suspeitas que recaiam sobre Rui Pinto – mas também pela divulgação, pelo blogue Mercado de Benfica de caixas de correio de escritórios de advogados, da totalidade do processo judicial de Jorge Silva Carvalho (com informações em segredo de Estado) mas também despachos do Ministério Público que indiciavam uma intrusão no sistema do próprio MP.

A 16 de janeiro, Rui Pinto foi detido quando saía do apartamento onde vivia em Budapeste. Como se opôs à extradição para Portugal, foi colocado em prisão domiciliária. Quando o tribunal húngaro decidiu pela sua extradição, Rui Pinto recorreu – mas nessa altura, a 5 de Março, foi colocado em prisão preventiva.

Campanha de defesa internacional

Desde a detenção, a equipa de defesa do pirata informático (liderada pelo francês William Bourdon) lançou uma intensa campanha de promoção de Rui Pinto como um denunciante internacional. Os seus advogados revelaram que o hacker está a colaborar com a justiça francesa e que já tinha pedidos de outras autoridades. Através da revista alemã Der Spiegel, chegaram mesmo a dizer que os ficheiros apreendidos a Rui Pinto corriam o risco de serem destruídos se viessem para Portugal.

A polémica levou mesmo a uma reunião de coordenação no Eurojust, onde estão representadas as várias autoridades judiciais da União Europeia. Na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro, os procuradores franceses revelaram que a 16 de dezembro de 2016 o Parquet National Financier de Paris abriu um inquérito para investigar as revelações que foram feitas no início desse mês Melo site Media Part e pelos restantes parceiros do consórcio de jornalistas internacional EIC. "Esses artigos trouxeram a luz suspeitas no futebol, sobretudo sobre o papel de agentes de jogadores. Os documentos revelavam vantagens financeiras e tentativas de esconder rendimentos, o que à luz da lei francesa eram crimes", disse o procurador francês Eric Russo. O inquérito investigava suspeitas de lavagem de dinheiro e fraude fiscal agravada.

Em maio do ano seguinte, os magistrados fizeram buscas ao Paris Saint-Germain e às casas de jogadores mencionados nos artigos. Em seguida foram feitos pedidos de ajuda às autoridades europeias que nos permitiu "identificar o sistema usado para esconder o dinheiro". E acrescentou: "recentemente recebemos resposta, por exemplo, das autoridades portuguesas".

Em seguida, o procurador francês, Jean-Yves Lourgouilloux, explicou que em 2017 a fonte do Football Leaks "abordou o nosso gabinete e ofereceu cooperação, desde que sob anonimato e isso não comprometesse a sua segurança". No entanto, o facto de não conhecerem a sua identidade ou local de residência dificultou a cooperação.

Tudo mudou depois de a SÁBADO revelar que Rui Pinto era o principal suspeito de piratear os emails do Benfica e de ser o autor do Football Leaks. "Quando a sua identidade foi revelada ele decidiu testemunhar apesar das ameaças que sofreu. Prestou testemunho no nosso gabinete. Era um homem livre e na altura não havia um mandado de detenção contra ele. Nessa audiência deu-nos dois discos externos", continuou. Entre novembro e dezembro os peritos franceses estiveram a analisar a informação. Mais tarde, já após a prisão de Rui Pinto na Hungria, "o advogado dele deu-nos um novo disco externo".

Segundo o magistrado, esses suportes informáticos foram analisados por peritos para serem mais tarde usados como prova. Numa primeira fase foram identificados "12 milhões de ficheiros compostos por caixas de correio eletrónico e muitos outros documentos". Uma análise por palavras-chave permitiu aos procuradores encontrar correspondências com as investigações que tinham em curso. "Podemos afirmar que há muitos outros elementos de informação. Temos 10% dos documentos, 90% não estão na nossa posse", disse. Contudo, frisou, muitos desses 12 milhões de ficheiros são inúteis. "Haverá dois milhões utilizáveis", disse. Contudo, um ficheiro pode ter 10, 20 ou 100 documentos. A quantidade de informação é imensa.

Nessa conferência de imprensa, o representante português no Eurojust, António Cluny – que posteriormente foi acusado de conflito de interesses por não ter revelado que o seu filho, João Lima Cluny, trabalha no escritório de advogados que representa, entre outros, Cristiano Ronaldo – explicou que também em Portugal existe uma investigação a eventuais crimes de fraude fiscal no futebol. "As investigações mencionadas na reunião cobrem casos que provém das conclusões das auditorias feitas pelas autoridades judiciais portuguesas que começaram em janeiro de 2015, antes do trabalho do EIC", afirmou. Sobre o caso que levou à detenção de Rui Pinto, explicou que não foi abordado na reunião, porque são processos diferentes, e "está em segredo de justiça".

Questionado sobre se a extradição de Rui Pinto para Portugal iria afetar a investigação francesa, Jean-Yves Lourgouilloux respondeu: "para ser claro, há dois procedimentos. Um em que a prisão foi pedida por Portugal, num caso português e a França não tem nada a dizer sobre isso. Depois há outro procedimento, o francês, que está a fazer uso dos documentos. O que é relevante para nós é aceder nas melhores condições aos dados que estão pendentes e não nos foram disponibilizados. O nosso encontro hoje foi para os países interessados [nestes dados] discutirem o assunto. Os dois processos seguem caminhos diferentes".

Agora, com a chegada de Rui Pinto a Portugal, será necessário ver qual o melhor destino a dar aos ficheiros na sua posse. Para já, as autoridades portuguesas apenas poderão pesquisar os documentos relacionados com os crimes mencionados no MDE, uma vez que o pirata não abdicou do "princípio da especialidade" que impede que alguém seja perseguido por factos que não constem no mandado, a não ser que o próprio o consinta. Ou seja, em Portugal, os investigadores da PJ e do MP podem apenas perguntar a Rui Pinto se aceita ser questionado sobre os factos relacionados com o Benfica e ele pode simplesmente recusar. Mas se insistirem neste caminho da investigação (foi apreendido diverso material informático a Rui Pinto na Hungria), o MP terá de enviar às autoridades húngaras uma extensão ou um novo MDE. Neste caso, o mandado já não será naturalmente para uma extradição, mas para obter o consentimento do Estado que entregou Rui Pinto às autoridades portuguesas. Novamente, a Bulgária terá de responder até 60 dias e Pinto pode exercer novamente oposição.