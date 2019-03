"Trata-se de uma granada de instrução que já foi desmontada e vai ser destruída de forma segura num sítio apropriado", explicou fonte da PSP da Madeira.

A PSP desmontou esta segunda-feira uma granada de instrução encontrada por um cidadão num terreno nos arredores do Funchal, ilha da Madeira, informou hoje fonte desta força policial.



De acordo com Fábio Castro, do Núcleo de Relações Públicas da PSP da Madeira, "trata-se de uma granada de instrução que já foi desmontada e vai ser destruída de forma segura num sítio apropriado".



O engenho foi detetado "por um cidadão, num terreno anexo a uma residência devoluta" na freguesia de São Gonçalo, na parte leste do Funchal, adiantou o responsável da PSP.



Fábio Castro assegurou que a granada "já não oferece qualquer perigo", referindo, sem especificar, que no local esteve "um efetivo considerado necessário para a resolução da ocorrência".



Nesta ação estiveram envolvidos elementos da Equipa de Inativação de Engenhos Explosivos e Segurança no Subsolo da Unidade Especial de Polícia e da Equipa de Intervenção Rápida para garantir "um perímetro de segurança na zona", realçou.