Um bombeiro ficou ferido, esta segunda-feira, num incêndio num restaurante em Canidelo, Vila Nova de Gaia. Não se sabe qual a gravidade dos ferimentos do operacional.



O supermercado que se situa ao lado do restaurante teve de ser evacuado.



Não se sabe qual a origem do fogo.



No local estão cerca de 30 operacionais dos bombeiros de Gaia e Coimbrões.





Em atualização