Os bombeiros prestaram socorro ao animal atropelado em avenida da cidade. Cão tinha um torção no esófago e não mexia uma pata.

Os Bombeiros de Albufeira salvaram um cão que foi atropelado por um automóvel na noite de sábado, na avenida dos Descobrimentos. Os bombeiros procederam a manobras de socorro ao animal ferido, que estava caído numa faixa de rodagem da avenida, de acordo com o Correio da Manhã.



O cão, cujos donos entretanto apareceram no local, foi transportado para o Centro de Bem - Estar Animal municipal, mas acabou depois por ser de transferido para uma clínica veterinária, onde foi verificado que tinha um torção no esófago e não mexia uma pata.



Como os donos não tinha condições económicas para suportar os tratamentos do cão, um casal jovem que, desde o início acompanhou a situação, decidiu pagar as despesas. Desde 2015, os Bombeiros de Albufeira já salvaram 251 animais, de diversas espécies.