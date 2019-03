O documento oficial (Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados) lembra que em janeiro de 2018 foi instaurado um processo disciplinar a Paula Brito da Costa, no seguimento do escândalo relacionado com a instituição do final de 2017.



A Raríssimas -- Associação Nacional de Deficiências Mentais Raras, foi fundada em abril de 2002 e destina-se a apoiar pessoas com doenças raras. Em dezembro de 2017 uma reportagem na TVI denunciava irregularidades na gestão da associação.



O escândalo levou à demissão do então secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, e afastou a presidente da associação, Paula Brito da Costa, que segundo as notícias da altura usava o dinheiro da Raríssimas para gastos pessoais.



Segundo o documento publicado na página da associação, no âmbito do processo disciplinar foram identificadas despesas não relacionadas com a atividade da Raríssimas, como reembolso de despesas de alimentação em simultâneo com subsídio de alimentação, "reembolso de despesas estranhas à atividade da entidade", e quilómetros pagos por deslocações não efetuadas, quer a Paula Brito da Costa quer ao seu marido.



Paula Brito da Costa deve devolver à Raríssimas 349.308,11 euros, a que acresce montantes pagos a título de remuneração.



A decisão final do processo foi comunicada a Paula Brito da Costa a 24 de agosto do ano passado, "aguardando-se ainda a competente decisão judicial sobre o desfecho do processo".



Além de todas as contas sobre a associação no final de 2017 o documento contém também outras informações, como a de que a Casa dos Marcos, na Moita, onde funciona a Raríssimas, está hipotecada, ou que um terreno que tinha sido cedido na Maia já não está disponível por não ter sido cumprido o contrato.



E diz que na sequência do escândalo de 2017 houve "repercussões graves ao nível dos apoios recebidos de parceiros e mecenas" e que a instituição se encontra "num período de fragilidade económica e financeira".



Fonte da instituição ouvida pela Lusa disse que no último ano saiu da Raríssimas "grande número de funcionários".



A próxima Assembleia Geral da associação realiza-se em maio, disse a fonte.

