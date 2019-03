Homem detido por esfaquear ex-namorada na Guarda

Segundo a fonte, a detenção foi efetuada no âmbito de um processo de violência doméstica.



"Os militares apuraram que o indivíduo é suspeito de ter praticado um crime de homicídio na forma tentada, tendo golpeado, com recurso a uma faca, o pescoço da sua ex-companheira, uma jovem de 21 anos, no seu local de trabalho", explica a GNR na nota.



O detido vai ser esta sexta-feira presente no Tribunal Judicial da Comarca de Pinhel, para primeiro interrogatório e aplicação de eventuais medidas de coação.

A GNR deteve um homem de 32 anos suspeito de ter esfaqueado o pescoço a sua ex-companheira, uma jovem de 21 anos, em Pinhel, no âmbito de um processo de violência doméstica, foi esta sexta-feira anunciado.O Comando Territorial da GNR da Guarda refere, em comunicado, que o suspeito foi detido na quinta-feira, através do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) no seguimento de diligências que culminaram com o cumprimento de um mandado de detenção.