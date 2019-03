Heitor Antunes encontra-se no Canadá, numa comunidade de emigrantes. Recebeu ordens para regressar a Portugal.

O padre Heitor Antunes, que teve um filho de uma catequista durante um relacionamento quando esta era menor, foi suspenso pela diocese de Vila Real, nomeadamente pelo bispo D. Amândio Tomás, segundo avança o Observador.



Além disso, o padre de Vila Real, que está no Canadá numa comunidade de emigrantes portugueses, recebeu ordens para regressar a Portugal, de acordo com a mesma fonte.



Heitor Antunes está também proibido de celebrar missas, uma vez que está a decorrer uma investigação interna.



Na origem da suspensão está ainda uma investigação que está a ser feita a alegados abusos sexuais de menores, dado que o padre manteve relações com a catequista quando esta era ainda menor.