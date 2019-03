Augusto Murta, advogado no caso de casamento forçado de uma jovem de 19 anos, considerou "muito difícil saber o que vai na cabeça" de uma mulher.

O advogado de alguns dos arguidos do caso de rapto e casamento forçado de uma jovem de 19 anos, julgado no Tribunal de Coimbra, colocou esta terça-feira em causa o depoimento da vítima e considerou "muito difícil saber o que vai na cabeça" de uma mulher.



"O que hoje é verdade, poderá ser mentira amanhã", disse Augusto Murta.



