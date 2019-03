Rui Pinto remete caso dos emails para o diretor de comunicação do FC Porto.

Rui Pinto, alegado hacker que está detido na Hungria, recusou alongar-se sobre o caso dos emails do Benfica. Questionado sobre se sabe se os documentos chegaram a público vindos de dentro das águias ou foram obtidos a partir de fora, o português remeteu a resposta para o diretor de comunicação do FC Porto.



"Isso têm de perguntar ao Francisco J. Marques que recebeu os emails", atirou Rui Pinto, no intervalo da audiência em Budapeste, na qual já tinha falado no processo e-Toupeira.



Rui Pinto não quis tecer muitos comentários sobre os referidos emails, dizendo que o caso pelo qual estava em tribunal "tem a ver com Doyen e Sporting" e que o "Benfica é outro caso". "Sobre o roubo de emails não tenho nada a dizer. Esta tentativa de colagem do Football Leaks com o roubo dos emails é ridícula", acrescentou.



O homem responsável peloFootball Leaks explicou ainda porque falou no nome do clube da Luz em tribunal: "O caso do Benfica é um exemplo em como a justiça em Portugal é inexistente no que toca ao futebol, isso é óbvio".