Bala entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Caso ocorreu na Moita.

O crime aconteceu no dia 15 de junho de 2015. A GNR foi chamada à Moita para um caso de violência doméstica - uma mulher de 35 anos tinha acabado de ser atingida a tiro no rosto pelo namorado com quem vivia há três anos. Antes foi violada.



O atirador, segurança, barricou-se em casa e acabou por se suicidar após várias horas de tentativa de negociação. Paula tinha sido levada entretanto para o hospital de São José onde passou meses em recuperação. A bala entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Recebeu agora 20 mil euros do Estado pelos danos sofridos.



