Um homem de 41 anos foi este domingo morto à facada no Bairro da Bogalheira, em Camarate. O homicida foi detido e encaminhado para a esquadra da PSP.A vítima estava caída na via pública quando os bombeiros de Camarate chegaram ao local no entanto, uma vez que já estava em paragem cardiorrespiratória, nada havia a fazer pelo homem.Saiba mais em Correio da Manhã