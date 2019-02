Agressões aconteceram na Escola Básica da Torrinha.

Uma professora da Escola Básica da Torrinha, no Porto, foi agredida, esta quarta-feira de manhã, por uma encarregada de educação à porta do estabelecimento de ensino.



Segundo fonte da PSP, a agressão aconteceu às 10h50, quando a mulher, de 28 anos, agrediu a docente puxando-lhe o cabelo e dando-lhe socos e pontapés.



A professora foi assistida no local e encaminhada para o Hospital de Santo António, no Porto. Quando chegou à porta da escola, a PSP já não encontrou a agressora, mas a mesma já foi identificada pelas autoridades.



Os motivos da agressão estão ainda por apurar, visto que apesar de a mulher ter um filho a frequentar aquela escola, a vítima não é professora da criança.