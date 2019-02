O Tribunal Constitucional recusou analisar o último recurso de Duarte Lima, relativamente ao caso BPN/Homeland, pelo qual está condenada a seis anos de prisão.





A decisão do TC, com data de 20 de fevereiro e conhecida esta quarta-feira, foi proferida pelos juízes conselheiros José Teles Pereira (relator), Cláudio Monteiro e João Pedro Caupers e culmina uma série de reclamações da defesa de Duarte Lima, por forma a evitar o trânsito em julgado da condenação a pena de prisão por burla qualificada e branqueamento de capitais no caso Homeland/BPN.



A 17 de janeiro, foi divulgado que Duarte Lima tinha apresentado mais uma reclamação, desta vez para o plenário do TC, evitando que começasse a cumprir a pena de seis anos de prisão a que foi condenado no caso BPN/Homeland, conforme esclareceu na altura fonte do tribunal. Desconhece-se, para já, as implicações que esta decisão terá para o eventual desfecho final do processo Homeland.



Com Lusa







Em dezembro de 2014, Duarte Lima foi condenado a 10 anos de prisão por coautoria material de um crime de burla e outro de branqueamento de capitais. Dois anos depois, a Relação reduziu a pena em quatro anos. O processo está relacionado com a aquisição de terrenos no concelho de Oeiras para a construção do Instituto Português de Oncologia com um empréstimo do BPN.