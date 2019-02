Marcelo deve promulgar decreto de lei que conta parte do tempo de serviço dos professores congelado. PSD quer discutir tema no parlamento.

O tema da reposição do tempo de carreira congelado dos professores volta às páginas dos jornais.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deverá promulgar o diploma do Governo - que repõe os dois anos, nove meses e 18 dias do tempo de serviço perdido pelos professores durante os anos da crise financeira, segundo a edição desta quinta-feira, 28 de fevereiro, do Público.



Um segundo veto ou o envio para o Tribunal Constitucional estão fora de questão, segundo o jornal, porque Marcelo Rebelo de Sousa quer garantir que os docentes têm direito à reposição imediata de uma parte do tempo de serviço.



Também o Governo quer que o processo seja célere. Com uma reunião com os professores prevista para a próxima segunda-feira, o Conselho de Ministros deverá aprovar o diploma que prevê o reconhecimento em 2019 de dois anos, nove meses e 18 dias no descongelamento das carreiras dos professores e enviá-lo directamente para o Palácio de Belém, dispensando a sua análise pelas Assembleias Legislativas Regionais da Madeira e dos Açores, de acordo com as informações recolhidas pelo Público.



O PSD admite avançar com uma proposta no parlamento para resolver o impasse em torno do tempo de serviço dos professores. Em cima da mesa estão a apreciação parlamentar do decreto-lei que o governo está a preparar ou uma iniciativa legislativa própria.



A notícia foi avançada pelo Diário de Notícias nesta quinta-feira, 28 de fevereiro, mas o PSD não se comprometeu com prazos, por considerar que "o problema está do lado do Governo" e que há etapas ainda por concluir.