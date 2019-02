A ex-mulher de José Sócrates, Sofia Fava, já chegou ao Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa onde vai ser ouvida no âmbito do processo Operação Marquês.Na chegada ao tribunal, Sofia Fava voltou a sublinhar que nada tem a ver com o processo e que desconhecia o circuito ilícito de dinheiro.O Ministério Público acredita que Sofia Fava beneficiou do dinheiro que era 'dado' por Carlos Santos Silva. No entanto, a defesa da ex-mulher do antigo primeiro ministro nega qualquer envolvimento na participação de esquemas de branqueamento de capitais.