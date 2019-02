A mulher foi encontrada pela GNR presa a uma árvore.

Aquilo que começou por ser uma aventura com o companheiro, em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês, acabou da pior forma para uma turista alemã, de 29 anos.



A mulher foi encontrada pela GNR algemada a uma árvore, junto uma estrada florestal, na aldeia de Campo do Gerês, na sexta-feira à noite.



