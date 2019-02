Derrocada atinge restaurante na Madeira e deixa uma pessoa soterrada

Há risco de nova derrocada. Bombeiros já estão no local.

Uma pessoa ficou soterrada este sábado após uma derrocada ter atingido um restaurante na Calheta, na ilha da Madeira. A vítima, de acordo com o Correio da Manhã, é uma cozinheira. A derrocada atingiu a zona da cozinha.



O restaurante foi evacuado e neste momento apenas a mulher, que continua presa, está dentro do edifício.



Os bombeiros já estão no local a tentar retirar os escombros. havendo risco de ocorrer nova derrocada. O acidente ocorreu pelas 13h00.



Em atualização