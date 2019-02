O parque de estacionamento do supermercado E.Leclerc do Seixal situa-se perto de vários bares de diversão noturna na zona da baía do Seixal. Dois gangues rivais, um do bairro da Quinta da Princesa, no Seixal, e outro da Arrentela, entraram em confrontos durante a madrugada e iniciou-se um tiroteio onde se confirma uma vítima mortal.

No local estiveram 21 operacionais dos bombeiros e PSP do Seixal e uma equipa da VMER do Hospital Garcia de Horta.



A vítima foi um jovem que ronda os 20 anos de idade, disse à Lusa fonte oficial de serviço à Direção Nacional da PSP, não precisando a idade.



O corpo já foi removido do local e a Polícia Judiciária está a investigar, acrescentou o oficial de serviço, que não adiantou mais pormenores.

