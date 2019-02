Câmaras de vigilância mostram assalto a bomba de gasolina em Olhão

Um homem entrou na estação de serviço de uma bomba de combustíveis durante a noite desta terça-feira, em Olhão, Faro. De acordo com as imagens de vídeovigilância, o encapuzado entrou dentro da estação de serviço, ameaçando a funcionária com uma faca.Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar, o assaltante entrou e saiu do estabelecimento de forma calma, uma vez que não havia ninguém dentro da estação de serviço, nem a abastecer o veículo.Veja o vídeo do assalto no Correio da Manhã