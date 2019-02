Badajoz vai ter um parque temático ao nível da Disneyland

Elysium City vai ter um parque de diversões e um parque aquático. Cidade fica a apenas duas horas de Portugal.

Elysium City. Este é o nome que terá a maior cidade inteligente movida a energia solar da Europa. Como se não bastasse o fator sustentabilidade, este gigantesco projeto vai contar com um parque temático ao nível da Disneyland Paris, atualmente o maior parque de diversões da Europa.



A cidade inteligente vai ser construída em Castilblanco, na província de Badajoz, em Espanha, a cerca de duas horas e meia da fronteira com Portugal, e terá um dos maiores parques temáticos da Europa com o dedo de um ex-executivo que trabalhou na Walt Disney durante cerca de 30 anos. "É basicamente uma cidade que estamos a criar, que será uma cidade inteligente do zero, mas o núcleo serão um parque temático ao nível da Disney e um parque aquático de aventura que é diferente de parques aquáticos típicos. O objetivo é que seja um lugar onde queira trabalhar, morar e brincar", revelou John Cora à Travel + Leisure.



O Elysium será construído numa área de mais de 1.200 hectares - o equivalente a cerca de 1200 campos de futebol - e a data de inauguração prevista da primeira fase deste projeto é em 2023. Nesta primeira fase a cidade já terá hotéis de cinco estrelas e um parque temático com o seu próprio hotel. Terá ainda parque aquático de aventura, uma marina, casinos, um centro comercial e um estádio de 40 mil lugares onde terão lugar apresentações desportivas e musicais. Também terá 2.000 casas para os novos moradores do Elysium.



Além de escorregas e passeios fluviais, o parque aquático irá incorporar o terreno circundante da cidade para oferecer atividades como rapel, atividades radicais e caminhadas pela natureza.

Numa segunda fase, em 2028, espera-se que a cidade esteja já concluída e conte com mais cinco hotéis de luxo e mais pontos de lazer, incluindo uma pista de Fórmula 1 e um centro equestre.



Haverá ainda quiosques em toda a cidade que fornecem disponibilidade de estacionamento em tempo real, atualizações de trânsito, horários de transporte público, previsões do tempo e muito mais.

A empresa norte-americana Cora Alpha fundada por John Cora está por trás do design do novo empreendimento.

3.500 milhões de euros é o que vai custar este projeto que promete ser um dos pontos de atração de Espanha num futuro próximo.